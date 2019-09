“L’arte delle sfumature – 3 tecniche”, al via corso per acconciatori

L’Area Benessere di Confartigianato Imprese Bergamo organizza un corso per gli acconciatori, in programma lunedì 7 ottobre alle 9.30 dal titolo “L’arte delle sfumature – 3 tecniche: scissor cut, low fade, new school”, nella sala Agazzi di via Torretta 12 a Bergamo.

Il corso step by step ha l’obiettivo di trasmettere abilità nelle graduazioni delle sfumature per il taglio maschile con macchinetta, pettine, forbici e mano libera, perché avere una buona conoscenza e padronanza degli strumenti è essenziale.

Per informazioni e prenotazioni (a numero chiuso): ufficio Aree di Mestiere (tel. 035.274.310; formazione@artigianibg.com).