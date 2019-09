Festa dei nonni: gelato gratis per gli anziani nelle case di riposo

Mercoledì 2 ottobre, giornata dedicata ai nonni, ritorna l’iniziativa dei Gelatieri bergamaschi di Ascom Confcommercio Bergamo che regala un sorriso e un momento di dolcezza agli anziani delle case di riposo, all’insegna del piacere del gelato e del gusto della solidarietà.

Per festeggiare la ricorrenza 23 gelaterie della provincia offriranno vaschette e coni gelato agli ospiti di alcune case di riposo e dei centri anziani locali.

Per i gelatieri è un’occasione per rafforzare i rapporti con il territorio, per gli ospiti delle residenze un momento di festa con un alimento che non solo è goloso ma è anche raccomandato dai dietologi perché in grado di fornire nutrienti di cui le persone anziane spesso hanno bisogno.

Le gelaterie aderenti

La Crem Vertova – Fondazione IPS Cardinal Gusmini Vertova

Laboratorio Gelateria Franca – Albino Fondazione Cecilia Caccia in Del Negro onlus Gandino

La Gabbia Capriate – Ovidio Cerutti Capriate San Gervasio

Gelateria L’Oasi Villongo – Fondazione Don A. Cacciamatta Iseo e RSA Cacciamatta Tavernola Bergamasca

Gelato Artigianale F.lli Bogni Arcene – Casa di Riposo CASA MIA Verdello

Gelatiamo Treviolo – Centro anziani “Arioli Dolci” di Treviolo e Casa di riposo Santa Chiara di Bergamo

Le Golosità Sotto il Monte Giovanni XXIII – Istituto San Giuseppe di Villa D’Adda e Comitato Genitori e Centro anziani di Sotto il Monte Giovanni XX

Fior di Panna Almenno San Bartolomeo – Fondazione Casa Serena onlus Brembate di Sopra

Gelateria Arlecchina San Paolo d’argon – Centro anziani San Paolo d’Argon

La Gelateria di Mangini Marco San Pellegrino Terme – Casa di riposo “Oasi” San Pellegrino Terme

Il Dolce Freddo Albano Sant’Alessandro – Fondazione Carisma di Bergamo

La Marianna Bergamo – Casa di riposo di Spirano onlus Spirano

Bar Commercio Gelateria Osio Sotto – Centro Diurno Integrato e Casa di Riposo Pia Olmo Osio Sotto

Gusto Libero Luzzana – Casa Micheli Sanga Berzo San Fermo

Cherubino Bergamo – Casa di riposo Fondazione Villa della pace Stezzano

Bar Centrale Lovere – Casa della Serenità Beppina e Filippo Martinoli Lovere

Selzcafé Clusone – Casa albergo Sant’Andrea di Clusone – Fondazione Spada di Schilpario

Il Gioppino Zanica – Associazione Anziani e pensionati Zanica

Sottozero Gelato&Cioccolato Rovetta – Fondazione Casa di Riposo Rsa “Ospedale G.G. Milesi” Onlus di Gromo e Fondazione Casa dell’anziano A.Magri di Rovetta

Lo chef del gelato Trescore Balneario – Casa di riposo Papa Giovanni XXIII Trescore Balneario

La Voglia Matta Zanica – Rsa San Paolo Azzano San Paolo

Gelateria Rubis Torre Boldone – Casa di riposo Palazzolo Torre Boldone

Gelateria Petite fleur Almenno San Salvatore – Fondazione Carlo Rota Almenno San Salvatore