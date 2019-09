Due settimane alla nuova stagione, la Zanetti fa già sul serio: nel weekend test a Novara

Due settimane al via del campionato. Ma la Zanetti fa già sul serio.

I test match della scorsa settimana hanno mostrato un gruppo già affiatato e affamato. A cominciare dalla sfida con le turche dell’Eczacibasi Istanbul, costrette alla resa per tre set a uno di fronte al pubblico del Pala Agnelli di Bergamo. Alla campionessa del mondo e d’Europa, Boskovic, hanno risposto i 14 punti di Laura Melandri (6 a muro), gli 11 di Samara e i 10 di Loda e Smarzek, quest’ultima in campo per poco più di due set per non forzare eccessivamente la fase di recupero dall’infiammazione al ginocchio destro.

La Zanetti ha poi portato al tie break le campionesse d’Italia di Conegliano, nell’amichevole andata in scena a Modena: best scorer rossoblù la brasiliana Samara e Malwina Smarzek (12), con la polacca in campo solo per i primi due set. Sono stati 6, invece, i muri messi a segno da Rossella Olivotto.

Per la nuova settimana, aspettando l’arrivo della palleggiatrice Sladjana Mirkovic, di ritorno da Giappone dove ha preso parte alla World Cup con la Serbia, il programma di lavoro di coach Abbondanza prevede sedute in sala pesi, lezioni tattiche e allenamenti tecnici.

La Zanetti prenderà poi parte al terzo Memorial Ferrari, quadrangolare in programma al Pala Igor di Novara nel fine settimana.

Sabato le rossoblù scenderanno in campo alle 20 per la seconda semifinale con le padrone di casa dell’Igor Gorgonzola. Nella prima semifinale si sfideranno invece Monza e Busto Arsizio. Domenica le finali.