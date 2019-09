Clusone, il sentiero dei Cassinelli avrà un percorso accessibile a non vedenti e ipovedenti

Ottime notizie per il sentiero dei Cassinelli situato ai piedi della Regina delle Orobie, la Presolana.

Nei giorni scorsi hanno ufficialmente preso il via i lavori lungo il sentiero in modo da rendere il percorso accessibile alle persone non vedenti e ipovedenti.

Un progetto al quale il Rotary Club di Clusone sta lavorando da diversi mesi: si tratta di un’opera molto impegnativa sia dal punto di vista economico che organizzativo.

Il sentiero dei Cassinelli, ai piedi della Presolana

Il risultato dei primi giorni di lavoro è buono e l’invito del club clusonese, guidato dal presidente Antonio Gonella, è quello di sostenere l’iniziativa percorrendo il sentiero nel corso di questo mese in modo da poter apprezzare il “prima” e il “post” lavori.

Il sentiero che porta al Rifugio Carlo Medici è accessibile partorendo dal Passo della Presolana e si snoda lungo un percorso di 2.300 metri con 230 metri di dislivello.