Clusone ha accolto a braccia aperte la 68^ edizione della mostra zootecnica che, anche quest’anno, ha collezionato numerosissime presenze.

La manifestazione ha preso il via sabato 28 settembre e ha tenuto compagnia ai tanti visitatori e appassionati fino a lunedì 30.

Innumerevoli le specie animali presenti in mostra negli spazi del Patronato San Vincenzo di Clusone: cavalli, mucche, asini, pecore, galline, capre, conigli e persino tre cammelli.

“La soddisfazione è molta – spiega Claudio Petrogalli, uno degli organizzatori della tradizionale mostra -: la festa ha raggiunto presenze da record, abbiamo cercato di intrattenere al meglio anche i più piccoli proponendo sia sabato che domenica il battesimo della sella. In mostra abbiamo vantato la bellezza di 220 cavalli, 120 mucche, 30 specie diverse di galline, oche e conigli, 5 gruppi di pecore, capre, asini e tre cammelli giunti a Clusone da Crema per l’occasione”.

Nella mattinata di domenica 29 si è tenuta la tradizionale sfilata con 120 cavalli e 20 carrozze per le vie del centro storico baradello fino alla casa di risposo SantAndrea, mentre sabato sera è andato in scena lo spettacolo del Galà Equestre: “I protagonisti dello spettacolo – racconta Angelo Savoldelli, organizzatore della festa e responsabile della sezione del cavallo Haflinger – erano tutti professionisti del settore e hanno tenuto compagnia alle 2000 persone presenti per ben due ore, dalle 21 alle 23. Uno spettacolo e un successo davvero incredibile, sia per la qualità delle esibizioni che per la quantità degli spettatori”.

Oltre ai vari animali, in mostra vi erano anche numerosi banchetti con prodotti locali, come formaggi, salumi, miele, confetture, mezzi agricoli e funghi.