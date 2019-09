Atalanta miglior squadra del 2019 in Serie A. E in trasferta solo il City vince di più

A guardare i numeri, il… derby tra Atalanta e Manchester City, tra Gasperini e Guardiola è già cominciato.

Se infatti è vero che finalmente domenica prossima i nerazzurri torneranno a giocare a Bergamo, dopo più di cinque mesi (l’ultima Atalanta-Udinese 2-0 il 29 aprile), però fuori casa stanno collezionando numeri da record. L’Atalanta formato trasferta ha appena conquistato a Reggio Emilia la quarta vittoria consecutiva e poi c’è un altro dato, che va oltre: nell’anno 2019 solo una squadra ha ottenuto più successi in trasferta dell’Atalanta e questa squadra è il Manchester City. Sono 11 contro 10 a favore della squadra allenata da Guardiola, che l’Atalanta affronterà a Manchester il prossimo martedì 22 ottobre in Champions League.

Nell’ordine, l’Atalanta ha vinto sui campi di Frosinone, Cagliari, Sampdoria, Parma, Napoli, Lazio, Spal, Genoa, Roma e Sassuolo. Tra l’altro, l’ultima a non perdere in casa contro l’Atalanta è stata la Juventus, 1-1 allo Stadium il 19 maggio. E si resta nella città, ma sull’altra sponda, per trovare l’unica squadra che nel 2019 è riuscita a battere in casa l’Atalanta, cioè il Torino (2-0) il 23 febbraio scorso.

L’Atalanta macchina da gol in queste dieci trasferte ha segnato ben 27 reti, con una media di 2,7 a partita, mentre il City in 11 ne ha fatti 29 con una media di 2,63. Certo, Papu e compagni si lasciano alle spalle squadre del calibro di Real Madrid, Bayern, Paris Saint Germain…

Ma l’Atalanta dei numeri “straordinari”, come li ha definiti lo stesso Gasperini, non finisce qui. Se guardiamo alla sola Serie A, infatti, nel 2019 l’Atalanta è prima con 54 punti in 25 partite seguita a un punto (53) dalla Juventus. Più staccate le altre, cioè Inter con 48 punti, Napoli e Roma con 47. Una tabella di marcia che consente all’Atalanta di scavalcare la Fiorentina nel “Ranking Serie A”, che tiene conto dei punti ottenuti negli ultimi 5 anni, sempre guidato dalla Juve (466) davanti al Napoli, seguite da Roma, Inter, Lazio, Milan (304) e Atalanta (283).

Gian Piero Gasperini col suo secondo, Tullio Gritti

Altro dato: rispetto alla scorsa stagione, solo l’Inter è migliorata più dell’Atalanta: +8 contro +7 punti dei bergamaschi, mentre il Sassuolo è in coda a -7.

Se passiamo poi ai singoli, in Serie A al primo posto Duvan Zapata tra i cannonieri, 5 reti come Berardi. Che è già un dato notevole, considerando che nello scorso campionato Zapata ha cominciato a fare gol all’11^ giornata e ha terminato con 23 reti, secondo assoluto dietro a Quagliarella.

Duvan Zapata, colombiano classe 1991

Nella classifica europea del 2019, Zapata ha realizzato 18 gol e, tra i campionati più importanti (Premier, Bundesliga, Liga spagnola, Ligue francese) ci sono davanti all’atalantino Lewandowski del Bayern con 22 reti, Messi del Barcellona con 21, Mbappè del Paris Saint Germain con 21, Aguero del Manchester City con 20, Benzema del Real Madrid con 20 e poi Zapata a 18 assieme a Manè del Liverpool. Tutto il meglio dei bomber europei e della Champions.