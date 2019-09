Aereo caduto a Orio, mercoledì a Fiorano i funerali di Stefano Mecca

Solo una settimana fa, lunedì 23 settembre, nella chiesa parrocchiale di Fiorano al Serio si erano celebrati i funerali di Marzia Mecca, la quindicenne morta in seguito all’incidente aereo che l’ha vista coinvolta insieme alla gemella Silvia, alla sorella Chiara e a papà Stefano.

A nove giorni di distanza la comunità tornerà a stringersi attorno a mamma Francesca Ongaro per l’ultimo saluto a Stefano Mecca, mercoledì 2 ottobre alle 15.

La notizia della sua morte ha scosso la famiglia nel tardo pomeriggio di venerdì: 51 anni, professione commercialista, Mecca pilotava l’aereo da turismo Mooney Mk20 D-Eise che sabato 21 settembre, per cause ancora in fase di accertamento da parte della procura e dei consulenti nominati, si è schiantato prima contro un palo dell’illuminazione pubblica e poi contro il terrapieno dell’asse interurbano, prendendo fuoco.

Estratto dalla fusoliera da Francesco Defendi e Angelo Pessina, i due pensionati che proprio in quel momento stavano transitando sul luogo dell’incidente, Stefano Mecca è stato subito ricoverato in condizioni gravissime: venerdì si è spento al Niguarda di Milano, dove sono tuttora ricoverate le figlie Silvia e Chiara.

Martedì mattina la salma sarà composta nella casa del commiato di Albino mentre alla sera, dalle 20.30, è prevista una veglia di preghiera nella parrocchiale di Fiorano.