AB Informatica 3 sceglie Planetel: “Ci ha colpito la loro professionalità”

La società Ab Informatica 3 di Almè è nata venticinque anni fa da una scelta di vita. Paolo Crotti decide di percorrere la strada dell’imprenditore, con le preoccupazioni di un giovane poco incline ai rapporti con il pubblico e l’entusiasmo di un’opportunità da cogliere al volo. Gli si affianca la sorella Federica, che cura la parte contabile, e insieme ai professionisti addetti al servizio tecnico e d’assistenza completano lo staff. “Per noi seguire il cliente significa soddisfare le sue esigenze – ci spiega Paolo – senza guardare l’orologio, capendo il problema e risolvendolo nei tempi prestabiliti. È questo il vero punto di forza in un mercato vendite saturo. Ci occupiamo di molte realtà imprenditoriali, liberi professionisti, negozi e uffici del territorio, ma anche del cliente occasionale che deve ricevere la stessa qualità di servizi”.

Riuscire a capire di cosa ha bisogno l’interlocutore e orientarlo alla migliore scelta d’acquisto è un’altra peculiarità di Ab Informatica: “non devo convincere un cliente, ma conquistarlo con la nostra offerta, la sicurezza dell’intervento tecnico, la consulenza per la conservazione dei dati e l’operatività. Il risparmio ipotetico di poche decine di euro può pregiudicare anni di lavoro; per questo seguiamo sempre la strada della trasparenza: parlando chiaro, da competenti del settore, arriviamo ad avere un rapporto privilegiato e fidelizzato con tutti”.

Chiediamo a Paolo della collaborazione con Planetel, provider che si inserisce nella proposta tecnologica del business Ab Informatica 3: “È nato dal contatto diretto con due tecnici che stavano installando la fibra ultraveloce; mi hanno subito colpito per la loro professionalità. Non erano dei commerciali, ma la passione che hanno trasmesso mentre svolgevano il loro lavoro mi ha orientato ad approfondire requisiti che poi Planetel ha confermato. Sono efficienti, chiari nelle tariffe che non nascondono tranelli, competitivi, veloci nella risoluzione di problemi. Insomma, quello che cercavo per una collaborazione veramente soddisfacente.”

Ab Informatica 3, quando il successo non è chiudere un contratto, ma un atto di fiducia tra venditore e cliente.

AB Informatica 3 srl, Viale Italia 81, Almè- T. 035 639922

ww.fibra.planetel.it