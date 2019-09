Su RaiDue la nuova stagione di “Che tempo che fa”: la tv del 29 settembre

Per la prima serata in tv, domenica 29 settembre su RaiDue alle 21.05 prenderà il via “Che tempo che fa”. Fabio Fazio, insieme con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback conduce la nuova edizione di questo programma che, da quest’anno passa su RaiDue.

“Che tempo che fa”, è andato in onda per la prima volta su RaiTre dal 2003 al 2017, e poi su RaiUno dal 2017 al 2019. Alle 20 va in onda “Che tempo che farà”, che introduce gli ospiti e gli argomenti della puntata.

Su Canale5 alle 21.20 la terza puntata di “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso. Fra gli ospiti di stasera ci saranno Rocco Siffredi e la moglie Rosa sfideranno le 5 agguerrite sfere.

Tornerà in studio Mariana Caniggia accompagnata dal figlio Kevin Axel avuto da Claudio, l’ex campione della Roma. Dopo le ultime dichiarazioni ai microfoni di “Live”, che hanno suscitato tanto clamore, Mariana farà un nuovo appello: “Salvate mio marito dalla sua amante”.

Barbara d’Urso accoglierà poi Francesca De Andrè che ha accusato la sorella Fabrizia e alcuni amici di aver organizzato il tradimento del fidanzato Giorgio durante il GF16. Francesca e Giorgio affronteranno i protagonisti del presunto complotto. Un documento audio esclusivo aiuterà a fare chiarezza.

E ancora, arriverà in studio Lele Mora accompagnato dalla figlia Diana, racconterà per la prima volta in tv la malattia contro cui sta combattendo: un grave tumore.

Ci sarà spazio, poi, per Adriano Panzironi. Il guru della dieta più contestata del momento, dopo le polemiche nate nella scorsa puntata, ha deciso di rispondere in maniera clamorosa alle critiche di alcuni opinionisti del programma.

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la seconda delle sei puntate della fiction “Imma Tataranni Sostituto procuratore”, con Vanessa Scalera, Alessio Lapice, Massimiliano Gallo, Barbara Ronchi e Alice Azzariti.

Verrà proposto l’episodio intitolato “Come piante tra i sassi”: Nunzio, il figlio di un agricoltore che sta attraversando gravi difficoltà economiche, viene trovato senza vita sul ciglio della strada. Imma, dopo aver appurato che si tratta di un delitto, scopre che la vittima aveva litigato con Carmine, il fratello della sua fidanzata. La donna decide di scambiare due chiacchiere con Carmine, il quale ammette che tra lui e Nunzio non correva buon sangue, ma ha anche un alibi che lo scagiona. A questo punto Imma decide di passare sotto la lente d’ingrandimento la vita di Nunzio, alla ricerca di un possibile movente o di qualche legame con la criminalità organizzata.

RaiTre alle 21.25 trasmetterà la seconda delle cinque puntate di “Il borgo dei borghi”, con Camila Raznovich. I borghi in gara stasera sono: Laigueglia (Liguria), Bova (Calabria), Castellabate (Campania), Strassoldo (Friuli Venezia Giulia), Sternatia (Puglia), Castiglione di Garfagnana (Toscana), Borghetto (Veneto), Montecorsaro (Marche), Gangi (Sicilia), Vitorchiano (Lazio), Rotondella (Basilicata), Bagnoli del Trigno (Molise), Chamois (Valle d’Aosta) e Castelsardo (Sardegna).

Su La7 alle 20.35 verrà proposto una nuova puntata di “Non è l’arena”, il programma di attualità condotto da Massimo Giletti.

Tv8 alle 21.30 proporrà “Bruno Barbieri – 4 hotel”, gara tra gli albergatori d’Italia condotta da Bruno Barbieri, esperto di hôtellerie che sa essere un cliente estremamente esigente. A sfidarsi sono gli albergatori di alcuni dei posti più affascinanti d’Italia. Gli hotel contrapposti saranno della stessa fascia di prezzo o della stessa categoria, ma ciascuno con le proprie peculiarità. I concorrenti – guidati da Bruno Barbieri – saranno colleghi e avversari allo stesso tempo e trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Fatto il check- in, lo Chef stellato sperimenterà in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ciascun albergatore. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l’un l’altro. Per ognuno, un voto da 0 a 10 su 4 categorie: location, camera, servizi e prezzo.

Viaggiatore del mondo, Barbieri è il conduttore, accompagnatore, osservatore e giudice del programma. Racconterà la sfida e metterà i proprietari di fronte a imprevisti per valutarne la capacità di problem solving e l’attenzione al cliente. Con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o ribaltare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata. Uno solo degli albergatori concorrenti si aggiudicherà così un contributo economico da reinvestire nella propria azienda.

Canale Nove alle 21.25 sarà la volta di “Rubio alla ricerca del gusto perduto”, il programma di chef Rubio alla ricerca dei sapori più autentici nell’Estremo Oriente.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Prisoners”; su Italia 1 alle 21.20 “Independence day: rigenerazione”, con Jessie T. Usher; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Legittima offesa – While she was out”, con Kim Basinger; su La5 alle 21.10 “Vizi di famiglia”, con Shirley MacLaine; su Iris alle 21 “Irrational man”, con Joaquin Phoenix; e su Mediaset Extra alle 21.15 “Padre Pio”, con Sergio Castellitto.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Le incredibili forze della natura”. Per comprendere in che modo la vita comparve sulla terra, miliardi di anni fa, dobbiamo prima capire di cosa è fatto il nostro pianeta, qual è la sua materia prima i suoi elementi fondamentali.

Su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”, con Kevin McKidd. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Hai davvero presa su di me”, “Le regole del gioco”, “Vecchie cicatrici” e “Sospesi nel tempo”. Nel primo, in ospedale giungono due fratellini vittime di un’esplosione dovuta a un esperimento scientifico non andato a buon fine. Nel secondo, Andrew e Sam si riavvicinano dichiarandosi a vicenda mentre Amelia finisce nuovamente tra le braccia di Owen. Nel terzo, Jo rimane a Seattle e chiede a Karev di sposarla. Nel quarto, dopo l’intenso bacio che si sono scambiati, Maggie e Jackson decidono di iniziare a frequentarsi.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.10 il telefilm “Pagan Peak”, con Julia Jentsch e Nicholas Ofczarek; su Real Time alle 20.25 il reality “90 giorni per innamorarsi. E poi…”; e su Italia2 alle 21.15 il telefilm “The Big bang theory”.