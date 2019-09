Restauro della Fontana del Delfino, testa a testa con l’Artemide di Torino: votiamola

Il testa a testa, probabilmente, continuerà fino al 9 ottobre quando si chiuderà il contest lanciato da Sanex-Palmolive per il restauro di un’opera d’arte minore.

Dal 9 settembre, otto opere d’arte, in cinque regioni d’Italia (Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Lazio) sono in gara per tornare all’originario splendore, grazie alla partecipazione attiva di tutti i cittadini italiani, che sono invitati a votare l’opera preferita sul sito http://www.liberalarte.org/index.html.

Tra queste anche la Fontana del Delfino di Bergamo, in via Pignolo, che al momento è prima in classifica con il 42,3% delle preferenze: segue, vicinissima, la statua di Artemide di Torino (42,1%), mentre tutte le altre sono staccatissime e al di sotto del 10%.

Votare la Fontana del Delfino è importantissimo e se non l’avete ancora fatto vi invitiamo a farlo entro il 9 ottobre: qualora dovesse risultare la vincitrice verrà restaurata gratuitamente ed entro il gennaio 2020.

Una straordinaria occasione per farla tornare a splendere come merita.

Il processo di voto è semplice e veloce, non sarà necessario registrarsi o fornire alcuna informazione personale. La proclamazione della vincitrice, l’opera più votata, avverrà il 9 ottobre.

“Grazie a questa iniziativa di Sanex-Palmolive – aveva commentato al momento dell’apertura del contest l’assessore alla Cultura Nadia Ghisalberti – si può realizzare il restauro della Fontana del Delfino, la statua cinquecentesca in marmo bianco che dà il nome alla piazzetta dove si incrociano gli antichi borghi di Pignolo e San Tomaso. Uno degli angoli più suggestivi e meno noti di Bergamo, luogo anche di accesso a Città Alta. Ora tutti a votare per la Fontana del Delfino! Tra le otto città che parteciperanno, sarà infatti il monumento con il più alto numero di voti che riceverà il contributo di Sanex al restauro! Una bella opportunità che non dobbiamo lasciarci sfuggire”.