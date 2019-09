Matthew Lee l’ha rifatto: altra fantastica esibizione al piano dell’aeroporto di Orio

Lo scorso 31 maggio aveva sorpreso un po’ tutti i viaggiatori in attesa di prendere un volo nell’area partenze dell’aeroporto di Orio al Serio: occhiali da sole e zaino in spalla, si era avvicinato deciso al pianoforte presente nell’area food dello scalo bergamasco e, in pochi secondi, aveva attirato su di sè gli occhi di tutti i presenti.

Un’esibizione che aveva fatto il giro dei social e che aveva fatto conoscere anche al pubblico bergamasco il talento di Matthew Lee, all’anagrafe Matteo Orizi: il pianista marchigiano, 37 anni e originario di Pesaro, si era convinto dopo che un fan lo aveva riconosciuto ai controlli.

E sabato 28 settembre Matteo ha dato nuovamente prova delle sue abilità di rockstar del pianoforte, nuovamente al Caravaggio: l’esibizione questa volta era meno improvvisata, ma altrettanto spettacolare.

Prima di partire con la sua band alla volta di Mosca, dove domenica 29 sarà impegnato in un concerto, ha così deciso di dare appuntamento a tutti tramite la sua pagina Facebook e di trasmettere il saggio di bravura: attorno a lui in pochi istanti si è fermato un capannello di curiosi, tutti muniti di smartphone per registrare l’evento. E al termine di tre minuti a cui tutti avevano assistito in religioso silenzio è scattato un fragoroso applauso.

“L’avevamo annunciato ed eccoci qui al pianoforte libero all’aeroporto di Orio al Serio di Bergamo, buon divertimento – ha scritto sul proprio profilo – Ora possiamo partire per Mosca”.