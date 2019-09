Lungo l’Asse fiori per Marzia e papà Stefano, morti nell’incidente aereo

Un mazzo di fiori sul luogo della tragedia. È uno dei gesti di vicinanza dei bergamaschi alla famiglia Mecca dopo il disastro aereo costatato la vita a Marzia, 15 anni, e, a sei giorni di distanza, a suo papà Stefano, 51 anni.

La notizia della seconda vittima è arrivata nel pomeriggio di venerdì, a quasi una settimana dallo schianto del Mooney M20K contro un terrapieno dell’asse interurbano di Bergamo. Proprio lì, sulla macchia di erba annerita dall’incendio del velivolo, qualcuno ha lasciato un ricordo per padre e figlia.

Stefano Mecca, originario di Pradalunga, commercialista con studio ad Albino, era vice presidente dell’Areoclub Taramelli che si trova a pochi metri dal luogo della tragedia. I suoi amici preferiscono ricordarlo in silenzio, addolorati per la perdita di una persona descritta come solare e allegra, ma allo stesso tempo responsabile. Un pilota esperto, con alle spalle tante ore di volo.

Dopo l’incidente era stato estratto dal suo mezzo in condizioni critiche. Come ci aveva raccontato Francesco Defendi, il 75enne che con l’amico Angelo Pessina lo aveva recuperato insieme alle altre due figlie Chiara e Silvia, “Era quello messo peggio, aveva il corpo e la testa infuocati. Il suo capo sembrava un sole che splendeva. Non mi ha detto niente. Era contrariato e disperato, forse si era già reso conto di cosa era successo ala sua piccola e sperava di andarsene con lei”. Alla fine quelle ustioni gli sono state fatali.

Erano partiti in quattro per Venezia, ma poco dopo il decollo da Bergamo qualcosa è andato storto. Spetterà ora alla procura chiarire cosa sia successo. In particolare accertare il motivo di quella chiamata alla torre di controllo di Orio da parte di Mecca, senza dichiarare l’emergenza che gli avrebbe permesso di atterrare sulla pista dell’aeroporto.

Nelle prossime ore il pubblico ministero Silvia Marchina ascolterà la 18enne Chiara per capire cosa sia accaduto in quei pochi minuti in volo. La giovane è ancora ricoverata al Niguarda di Milano, ma le sue condizioni sembrano migliorare. Così come quelle di Silvia, gemella di Marzia. Anche i tecnici dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo hanno avviato un’inchiesta.

La salma del papà è stata composta nella camera mortuaria dell’ospedale milanese, in attesa del ritorno in Val Seriana previsto martedì. La camera ardente sarà allestita alla casa del Commiato di Albino. Dopo il funerale della 15enne, lunedì, un altro strazio per sua moglie Francesca Ongaro e per il quarto figlio, di appena otto anni.