Gravissimo incidente poco dopo le 11.30 di domenica 29 settembre a Bergamo, all’incrocio tra via Martinella e via Correnti.

Lo scontro, violento, è avvenuto tra un’auto e una moto, finita nella fiancata anteriore lato passeggero della vettura: feriti in modo serio un 20enne e un 26enne. Immediata la richiesta di soccorso al numero unico di emergenza 112, con due ambulanze che si sono precipitate sul posto in pochi minuti, insieme a sette agenti della Polizia Locale.

Foto 2 di 2



Al motociclista, in particolare, i medici hanno assegnato un codice rosso e disposto il trasferimento al Papa Giovanni.

Nella zona si sono formate lunghe code in direzione Bergamo.

Secondo una prima ricostruzione all’origine dello scontro ci sarebbe una manovra errata da parte del 20enne alla guida di una Toyota Yaris che viaggiava in direzione della Val Seriana: all’incrocio avrebbe tentanto di svoltare a sinistra su via Martinella, proprio nel momento in cui stava arrivando il 26enne in sella alla moto che guidava in direzione Bergamo.

La zona è stata isolata e messa in sicurezza dalla Polizia Locale di Bergamo che ha controllato il traffico ed evitato che i curiosi si fermassero, creando altre situazioni di pericolo.