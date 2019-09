Cadavere in un torrente: macabro ritrovamento domenica mattina a Vertova

L’allarme è stato dato da un residente della zona che, attorno alle 7 di domenica 29 settembre, ha notato un corpo riverso nelle acque di un torrente.

Sul posto, in via IV novembre a Vertova, si sono precipitati in pochi minuti i soccorsi, con un elicottero alzatosi in volo da Bergamo, un’ambulanza, un mezzo dei vigili del fuoco e i carabinieri di Fiorano al Serio.

Secondo le prime informazioni sarebbe un’anziana del paese, residente non poco distante dal luogo del ritrovamento: al loro arrivo i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Al momento nessuna ipotesi investigativa può essere esclusa anche se la più probabile rimane quella della morte per cause naturali.