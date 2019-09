Atalanta, spettacolo e numeri da record: poker di vittorie esterne e terzo posto

Nella casa delle notti magiche europee, il Mapei Stadium di Reggio Emilia, l’Atalanta si esalta. Tre giorni dopo la lezione di calcio alla Roma, all’Olimpico, si pensava che fosse difficile fare meglio: invece no, questa Atalanta non finisce mai di stupire e fa a fette anche la difesa del Sassuolo.

Quattro gol tutti nel primo tempo, fuori casa, sono molto di più di un dato statistico. Sono un’impresa da ricordare, caso rarissimo. E proprio la presenza di Nicola Ventola al Mapei, come opinionista di Dazn, fa venire in mente la vittoria spettacolare dell’Atalanta del Vava, 4-2 a Udine il 28 gennaio 2001, 3-0 già al 20′ dopo le reti di Ventola (2′), Morfeo (4′), ancora Ventola (20′), l’1-3 di Sottil (ex atalantino) per l’Udinese al 35′ e al 43′ ancora Morfeo, quindi 4-1 per l’Atalanta nel primo tempo. Il finale con la rete di Gargo al 31′ del secondo tempo. Un’Atalanta che anche allora volava, era quarta, salvo poi concludere settima.

Ma torniamo al Mapei: i numeri dicono quarta vittoria esterna consecutiva, attacco più forte della Serie A (come nello scorso campionato), 15 reti contro le 13 di Inter e Napoli che deve giocare con il Brescia. E soprattutto terzo posto confermato.

C’è bisogno ancora di dirlo? L’Atalanta non è più un oggetto misterioso o un’intrusa al tavolo delle grandi: gioca da grande e ovunque, che vada a Roma o Reggio Emilia, va in campo per vincere senza se e senza ma. È la filosofia di Gasperini, il tecnico geniale che magari si infuria per qualche passaggio sbagliato quando sei già sul quattro a zero e la partita non avrebbe più storia, ma Gasp sa benissimo che la sua squadra non è abituata a gestire il vantaggio, a giochicchiare. Deve andare a tutta, non può permettersi di staccare il piede dall’acceleratore altrimenti rischia di fare qualche brutta figura.

In realtà a Reggio non succede nulla di tutto questo, il Sassuolo riesce a malapena a fare un gol e un’altra volta para Sportiello (bene al rientro), in altri due casi tocca a Consigli negare il gol ad Hateboer e Barrow. Ma nel primo tempo si potrebbero citare altre due conclusioni di Zapata, una clamorosa quasi come un rigore in movimento, parate e apparentemente più facili di altri gol realizzati dal Panterone, che provvisoriamente è già in testa alla classifica dei cannonieri.

Se è vero che il Sassuolo quando incontra l’Atalanta fa acqua da tutte le parti, l’anno scorso sei gol all’andata e tre al ritorno in quell’ultima giornata un po’ rissosa, però il naufragio della squadra di De Zerbi non può sminuire i meriti dei nerazzurri.

“I numeri sono straordinari”, sintetizza Gasp, “soprattutto voglio sottolineare ogni volta l’umiltà di questa squadra, che è un segno di ambizione e non di debolezza. È un merito ancora più grande di questi ragazzi che hanno fatto bene sotto tutti i profili, segnando gol molto belli. La sconfitta con la Dinamo ci è servita parecchio, abbiamo preso quattro schiaffoni e adesso saremo molto attenti allo Shakhtar: con tanta voglia di una riscossa dopo la partenza falsa di Zagabria. Lo dobbiamo anche ai nostri tifosi che ci hanno semnpre seguito in questi continui spostamenti e meno male che domenica prossima torneremo a Bergamo. Ma, prima, sotto con la Champions”.

Un avversario per volta. Gasp l’aveva ripetuto alla vigilia: testa al Sassuolo e oltre alla testa l’Atalanta ci mette anche gambe, cuore e tecnica da leccarsi i baffi, davanti a tutti quel Papu che tira sempre la volata del gruppo. Aveva segnato l’ultimo gol proprio a Reggio, nel 3-1 al Sassuolo del 26 maggio scorso e ora torna con una doppietta da campione. Segna Gosens con un assist di Ilicic che ricama gran calcio (lui e il Papu sono fondamentali) e naturalmente usa bene la testa Zapata, che speriamo lasci qualche altro gol per la sfida con lo Shakhtar.

Restano a riposo Gollini, Kjaer, de Roon, Castagne, Palomino. Entra solo per una ventina di minuti Malinovskyi. Però, anche cambiando gli interpreti, l’orchestra del Gasp offre numeri di alta qualità e ora si prepara a debuttare alla Scala del calcio, con la musica della Champions. E la voglia di regalare un’altra notte magica.