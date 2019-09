Un lutto senza fine per la famiglia Mecca: il dolore per la morte di papà Stefano

Un lutto senza fine in valle Seriana, ma un po’ in tutta Bergamo dove la famiglia Mecca è conosciuta, dove Stefano era non solo benvoluto, ma anche apprezzato dai tanti mondi che frequentava, quello dell’Aeroclub dove era vicepresidente, quello dei commercialisti, suoi colleghi, quello della procura per cui effettuava delle perizie. Per non dire dei parenti: affranti è l’unica parola utilizzabile. Affranti per una morte che moltiplica il dolore già grandissimo per la scomparsa di Marzia, 15 anni appena, la prima vittima di quel volo maledetto, nella mattinata di sabato scorso.

Venerdì dal Niguarda si è spento anche Stefano Mecca, 51 anni, che quell’aereo da turismo, un Mooney Mk20 D-Eise, pilotava: era stato trasferito lunedì all’ospedale milanese dopo le prime cure al Centro grandi ustionati dell’ospedale di Verona, in terapia intensiva. Sembrava che si stesse riprendendo, poi invece il crollo definitivo.

Al Niguarda sono ancora sotto stretta osservazione medica le altre due figlie, la maggiore, Chiara, di 18 anni, e Silvia, la gemella 15enne di Marzia, che si trovavano sui sedili posteriori del velivolo e che si sono salvate grazie alla prontezza di riflessi e al coraggio di Angelo Pessina e Francesco Defendi, che transitavano sull’asse interurbano e sono accorsi immediatamente non appena hanno sentito il botto causato dalla caduta dell’aereo.

Solo pochi giorni fa la sorella Chiara aveva appreso della morte di Marzia, e solo lunedì mamma Francesca Ongaro al funerale della sua figlia quindicenne, a Fiorano al Serio, aveva spiegato di avere il “cuore a pezzi”, ma si era fatta forza per stare accanto, alle sue ragazze e a suo marito.