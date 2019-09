Scrive su Fb che vuol farla finita: agente la salva prima che si butti dalle Mura

Nel pomeriggio di venerdì 27 la Sala Operativa della Questura ha ricevuto, tramite 112, più telefonate da parte di utenti iscritti al gruppo Facebook “Sei di Curno se…”. Diversi cittadini riferivano che una ragazza del gruppo aveva poco prima scritto un post dove preannunciava di voler farla finita.

In particolare scriveva “Addio e perdono vi amo sopra ogni cosa ma oggi dico basta perdonatemi grazie per essere stati la mia famiglia, addio”.

L’operatore di polizia si è fatto inviare sul telefono, da uno dei richiedenti, la foto della ragazza e alcune immagini che la stessa aveva postato insieme al messaggio, che facevano presumere la sua presenza nella zona delle mura di città Alta.

Immediatamente la Questura ha inviato gli equipaggi di Volante, inoltrando loro le foto ricevute. Gli agenti sono riusciti a individuare il luogo da dove erano state scattate le foto e a bloccare la ragazza che stava sporgendosi dalle mura all’altezza di vicolo Bettami, in evidente stato confusionale. I medici del 118 sono intervenuti per il trasporto in Ospedale. Sono stati avvisati familiari,giunti poco dopo sul posto.