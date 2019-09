Sassuolo-Atalanta o “Ulisse”? La tv del 28 settembre

Per la prima serata in tv, sabato 28 settembre alle 20,45 Dazn e Dazn 1 (canale 209 di Sky, per chi abbonato) trasmetteranno in diretta dal Mapei Stadium di Reggio Emilia la partita di calcio fra Sassuolo e Atalanta, valida per l’anticipo del 6° turno della Serie A.

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la seconda delle sei puntate di “Ulisse – Il piacere della scoperta”, dal titolo “Leonardo, Genio universale”.

In occasione dei cinquecento anni dalla scomparsa di Leonardo Da vinci, Alberto Angela celebra il genio italiano raccontando le sue opere, le sue intuizioni e le sue invenzioni. Il viaggio comincia in Francia, ad Amboise, sulle rive della Loira, nei luoghi dove Leonardo Da Vinci trascorse gli ultimi anni della sua straordinaria esistenza.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà la seconda delle sei puntate di “Amici celebrities”, condotto da Maria De Filippi. Secondo appuntamento con il talk show che vede come protagonisti personaggi famosi del mondo dello spettacolo e dello sport, divisi in due squadre: la Blu, capitanata da Alberto Urso, vincitore dell’edizione di Amici 2019 e la Bianca, assegnata a Giordana Angi, seconda classificata nella medesima edizione.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “Ncis”, con Mark Harmon, Maria Bello e Sean Murray. Andrà in onda l’episodio intitolato “Orsi e cuccioli”: il sottufficiale Logan Braddish è stato trovato senza vita. Dai primi rilievi condotti dalla squadra di Gibbs, sembrerebbe che l’uomo sia stato sbranato da un orso. Palmer si occupa dell’autopsia e scopre che la causa del decesso è in realtà una pugnalata.

La7 alle 21.15 trasmetterà il telefilm “Little murders by Agatha Christie”, con Samuel Labarthe. Andranno in onda due episodi intitolati “Omicidio nell’alta moda” e “Giochi di specchi”. Nel primo, per aiutare il commissario Laurence a indagare su un delitto avvenuto in una casa di moda, Alice riesce a farsi assumere come commessa. Nel secondo, una diva del cinema perde la vita durante la lavorazione del suo ultimo film. Il commissario Laurence è convinto che si tratti di un caso di omicidio.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.05 c’è “Ci vediamo domani”; su Rete4 alle 21.25 “Il ritorno di Don Camillo”, con Fernandel e Gino Cervi; su Italia1 alle 21.20 “Space Jam”, con Michael Jordan; e su Tv8 alle 21.30 il film “40 carati”, con Sam Worthington.

Ancora, su Canale Nove alle 21.25 “The missing”; su Rai4 alle 21.10 “Parker”, con Jason Statham; su La7D alle 21.30 “Valmont”, con Colin Firth; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Felicity – Sexy adolescenza”, con Glory Annen; su La5 alle 21.10 “Inga Lindstrom: il sogno di Elin”, con Anja Nejarri; su Iris alle 21 “Diabolique”, con Sharon Stone.

Spazio al teatro su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “Elena”. Il regista Davide Livermore dirige Laura Marinoni, interprete dell’eroina eponima, e mette in scena la tragedia euripidea nell’ambito del 55° Festival del Teatro Greco di Siracusa (2019) con un allestimento di grande impatto visivo.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la fiction “Fratelli detective”; su Real Time alle 21.15 “Vite al limite”; e su Italia2 alle 21.15 il varietà “Colorado presenta: sto classico!”.