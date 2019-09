Come sarà l’ultimo weekend di settembre a Bergamo? Ce lo spiega Maurizio Sabatino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Il flusso atlantico principale mantiene una direttrice caratterizzata da alta zonalità, fin sulle regioni Orientali Europee. Transitando a nord dell’arco alpino, si interporrà tra la vasta area depressionaria presente sul comparto Europeo settentrionale e l’alta pressione di origine atlantica presente sul Mediterraneo centro-meridionale. Una leggerà ondulazione del flusso, ad opera del minimo pressorio in traslazione dal sud della penisola Scandinava, favorirà nella serata di Domenica, l’ingresso in quota di fredde correnti settentrionali.

Sabato 28 settembre 2019

Tempo Previsto: Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso. Presenza di foschie diffuse per tutta la giornata. Notte e primo mattino, nuvolosità compatta sui settori settentrionali ed occidentali della regione. Nuvolosità compatta che potrebbe dare luogo a deboli precipitazioni su Verbano, Varesotto, Valchiavenna e Alta Valtellina. Da metà mattina aumento della copertura nuvolosa a tutta la regione con possibili piogge sparse, più probabili su aree centro occidentali. In tarda serata temporaneo diradamento della nuvolosità su media-bassa pianura.

Temperature: Valori minimi in generale aumento e compresi tra 8/16°C. Valori massimi in genere stazionari, in lieve aumento sui settori centro-occidentali, compresi tra 16/24°C

Domenica 29 settembre 2019

Tempo Previsto: Giornata caratterizzata da nuvolosità variabile. Foschie persistenti su gran parte della regione. Addensamenti più consistenti sui rilievi Alpini ed Oltrepò che potrebbero dare luogo a sporadiche precipitazioni. Alternanza di schiarite su aree pianeggianti.

Temperature: Valori minimi in diminuzione tra 7/16°C. Valori massimi stazionari compresi tra 16/24°C, ad esclusione del Chiavennasco ed alta Valtellina dove i valori sono previsti in sensibile diminuzione e compresi tra 6/13°C.

Lunedì 30 settembre 2019

Tempo Previsto: Al mattino nuvolosità irregolare su tutta la regione. Passaggi di nubi basse al di sotto di alte e sottili velature. La residua instabilità, presente su rilievi Alpini dell’Alta Valsassina, Livignasco ed i rilievi Appenninici dell’estremo Oltrepò pavese, potrebbe dare luogo a deboli e locali fenomeni precipitativi. Ampie schiarite dalla tarda mattinata.

Temperature: Valori minimi in lieve diminuzione e compresi tra 6/16°C. Valori massimi stazionari compresi tra 13/25°C, ad esclusione delle aree alpine di confine dove le temperature faranno registrare un sensibile aumento.