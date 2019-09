Lite tra vicini per il cane: uomo ferito con una spada lunga un metro

Nella serata di venerdì un equipaggio Volante si è portato in via Galilei a Bergamo per la segnalazione di una lite tra vicini, un cittadino italiano e uno straniero.

Sul posto gli operatori hanno accertato che i due, dopo un’accesa discussione per futili motivi legati alla gestione del cane da parte del cittadino italiano, erano passati alle vie di fatto sul pianerottolo prospiciente l’abitazione di quest’ultimo.

Durante le concitate fasi della lite il cittadino italiano era rientrato in abitazione per uscirne dopo pochi secondi brandendo una Katana di circa un metro di lunghezza cercando di colpire il rivale che a sua volta aveva afferrato un ombrello trovato sul posto per schermare i colpi.

All’arrivo degli degli agenti è stato rintracciato il solo cittadino straniero, leggermente ferito alle mani, mentre il contendente era riuscito ad allontanarsi rendendosi irreperibile.

Successivi accertamenti hanno permesso di individuare e identificare il cittadino italiano con il successivo sequestro della spada “Katana” utilizzata durante il litigio con il vicino.