Gomez straripante e incontenibile: quella del Mapei Stadium è la sua notte

SPORTIELLO 6,5: Più di mille giorni dopo, rieccolo. A sorpresa. Teme l’errore così non rischia sul tiro di Berardi al 40’ che è una telefonata con avviso di chiamata. Si fa ritrovare pronto al 13’ del secondo tempo sempre su Berardi che ci prova questa volta senza avvisarlo. Vince il duello con l’attaccante emiliano con un’altra parata sicura alla mezz’ora del secondo tempo. Prestazione positiva che cancella i dubbi su di lui in attesa di un riscontro più impegnativo.

TOLOI 6,5: Nessuna sbavatura, prende pochi rischi in una gara che diventa subito facile.

DJIMSITI 6,5: Come un’ombra su Defrel, lo perde una volta regalandogli il gol della bandiera.

MASIELLO 7: Grande copertura al 3’ su Defrel, poi (anche in acrobazia) non molla mai.

HATEBOER 6,5: In scioltezza, suo l’assist per il quarto centro, quello di Zapata. Ad un passo dal gol nel finale con Consigli che si trasforma in saltimbanco per impedirlo.

FREULER 7: Domina la metà campo, tenta anche di partecipare alla giostra del gol senza riuscirci. Si conferma sui livelli a cui ci aveva abituato.

PASALIC 6: Molte giocate all’indietro che fanno imbufalire Gasperini che ha un credo diverso.

GOSENS 6,5: Serata tutta in discesa. Riesce a segnare di destro che non è proprio il suo piede. Qualche lettura non perfetta, e nel secondo tempo e Gasp lo cambia con Arana.

ARANA (Dal 16′ st) S.V.: Perchè quando entra la partita è già finita.

GOMEZ 8: Incontenibile. Mossa del Gasp che lo tiene arretrato ad evitare la marcatura. Lui ne approfitta oltre ogni aspettativa. Doppietta storica con tutte le azioni che dipendono dalle sue partenze.

MALINOVSKY (Dal 26′ st) S.V.: Smanioso, trova il modo di farsi ammonire.

ILICIC 6,5: Il poco ciondolare stanco annuncia una serata di voglia che inizia con l’invenzione per il gol di Gosens. Si ripete con una grande apertura per Zapata che scivola al 41’. Poi non rischia i preziosi polpacci.

ZAPATA 6,5: Parte con un clamoroso errore al 24′, su regalo di Chiriches. Rimedia con l’assist al Papu per il terzo gol di giornata. Ritorna il Duvan che conosciamo quando decide di non essere da meno del Papu incornando un cross di Hateboer che vale il quinto centro in campionato.

BARROW (Dal 29′ st) S.V.

GASPERINI 7,5: La squadra lo segue per colpire subito e tenere un secondo tempo morbido e cominciare a pensare alla Champions. Grazie ad una condizione atletica e mentale invidiabile la partita finisce dopo il primo tempo: è una lezione a De Zerbi e Berardi. Nel prepartita non perde il gusto dell’ironia quando esce con la battuta “l’anomalia era l’anno scorso quando non avevamo i cambi”. Dopo questa vittoria, che significa miglior avvio di campionato e passo di Juve e Inter, lo perdoniamo.