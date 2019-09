Straripante, fantastica, spettacolare. E potrebbero non bastare gli aggettivi per descrivere l’Atalanta che al Mapei Stadium ha dato lezioni di calcio al Sassuolo e all’Italia pallonara intera, regalando uno show di quelli che raramente si vedono quando in campo ci sono due squadre di pari categoria.

Non è un caso se dopo 35′ il risultato era già in cassaforte: 4-0 per gli uomini di Gasperini, che avrebbero potuto segnare anche in un altro paio di occasioni.

Il Sassuolo nel primo tempo non ha neppure avuto il tempo di reagire, messo letteralmente all’angolo da un Gomez straordinario che ha trascinato tutti i compagni in una serata da ricordare: il Papu al 6′ ha sbloccato il risultato con un gol da cineteca, un tocco di punta per superare Consigli dopo essersi bevuto mezza difesa di casa – con tanto di tunnel a Toljan.

Passano 7′ e si va già sul 2-0: cross basso dalla destra di Ilicic, Zapata manca l’appuntamento col gol e lascia l’onore a Gosens, appostato sul secondo palo.

Alla mezz’ora il tris, firmato ancora dal Papu che non sbaglia davanti a Consigli dopo aver ricevuto una perfetta sponda in area da Zapata.

Minuto 35: in campo c’è solo l’Atalanta e tocca al centravanti colombiano ribadirlo con un colpo di testa su assist di Hateboer. È già poker.

Nella ripresa i nerazzurri alzano nettamente il piede dall’acceleratore e il Sassuolo può respirare. Berardi scalda i guantoni di Sportiello (disoccupato nel primo tempo), e al 62′ Defrel, bravissimo a girarsi in area sul filo del fuorigioco, trova il gol della bandiera emiliano.

Ora la testa può andare allo Shakhtar: l’Atalanta arriva al debutto di Champions League a San Siro in uno stato psicologico e fisico straripante.