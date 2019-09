Crescita, autonomia e sostenibilità, l’appello di 250 sindaci lombardi al Governo: “più attenzione ai Comuni”

Duecentocinquanta tra sindaci e amministratori democratici e civici della Lombardia si sono dati appuntamento sabato 28 settembre a Nembro, all’auditorium Modernissimo, per il Forum organizzato dal Partito Democratico.

Al centro della mattinata, la condivisione delle buone pratiche e i temi della sostenibilità, della semplificazione e, soprattutto, dell’autonomia regionale e comunale, uniti ad una richiesta di maggior peso delle realtà locali nell’agenda politica nazionale. A dare il benvenuto, il Sindaco di Nembro Claudio Cancelli, che ha ricordato come “in tutti i territori amministrati dal centrosinistra i sindaci hanno offerto modelli di partecipazione e di costruzione della convivenza che sarebbe auspicabile allargare ad un livello superiore, come modello di democrazia partecipata”.





In apertura, il segretario regionale del PD Vinicio Peluffo: “Inauguriamo l’anno politico con questa giornata che sancisce un impegno: valorizzare e sostenere il lavoro quotidiano dei sindaci, riconoscendogli dignità e protagonismo non solo a livello locale ma anche in un’ottica nazionale”.

“Perché i Comuni sono la spina dorsale del Paese – ha detto Davide Casati, segretario provinciale del PD –, e i sindaci un grande patrimonio per il centrosinistra, quello che ci ha permesso di tener testa a Salvini nel momento di suo massimo consenso’.

Le istanze snocciolate dai relatori nel corso della mattinata sono tante: dalla potenzialità della green economy come nuovo motore di sviluppo e crescita delle città, ai bisogni di una cittadinanza che invecchia, dalla fusione dei piccoli comuni, che deve restare volontaria ma va incentivata, fino al tema dell’autonomia che vede d’accordo l’80% degli italiani e il 75% degli elettori PD secondo i dati Ipsos illustrati nel corso del Forum.

“Quella che auspichiamo – ha spiegato il capogruppo del PD in consiglio regionale Fabio Pizzul “è un’autonomia collaborativa, non rivendicativa. Un’autonomia che permette semplificazione e prossimità, e non che reclama solo risorse e discrezionalità di spesa”. Una autonomia dei territori, utile alle Regioni e alle amministrazioni, che nulla ha a che vedere con la rivendicazione del residuo fiscale.

“Un’autonomia differenziata – gli fa eco il sindaco di Bergamo e coordinatore del Forum Sindaci PD Giorgio Gori –, che è spinta alla sussidiarietà, al trasferimento di competenze e responsabilità a livelli più vicini ai cittadini”. Poi si rivolge ai suoi del Nazareno: “dobbiamo trovare punti di innesto nel partito, è il momento di aprire gli organi decisionali del PD anche a chi rappresenta i territori”.

Virginio Brivio, sindaco di Lecco e presidente di ANCI Lombardia, ha sottolineato l’importanza dell’appuntamento del 12 ottobre, con l’elezione del nuovo presidente “Perché sarà il principale interlocutore dei comuni nei rapporti con il Governo”.





Conclude i lavori Antonio Misiani, fresco di nomina a Viceministro dell’economia, che promette: “Questo sarà il governo del green new deal, che rimetterà il Paese sul sentiero dello sviluppo sostenibile, sociale e ambientale, che taglierà le tasse ai redditi medi e bassi. Dobbiamo riorganizzare il fisco e lavorare sulla modernizzazione del welfare. Gli enti locali sono protagonisti di questa sfida. Il compito del PD, dei riformisti del centrosinistra, è ricostruire quei legami di fiducia che si sono persi. E nei territori ci sono le energie per ripartire”.





Quello di oggi ha tutta l’aria di essere solo il primo di una serie di momenti che i sindaci democratici si ritaglieranno per un confronto e uno scambio periodico, e anche per incalzare il governo sui temi a loro cari. E lo dice senza troppi giri di parole Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e Presidente di Legautonomie: “Una delle carte migliori che abbiamo da giocarci per battere le destre e i populismi sono i sindaci e gli amministratori polari”. Nessuno spazio a discorsi sul nuovo partito di Matteo Renzi, “perché i sindaci aggregano, non dividono”, chiosa Ricci, che lancia dal palco di Nembro il primo ‘Festival delle città’, in agenda dal 1 al 4 ottobre a Roma. Perché la carica dei sindaci è appena partita, e non accenna a fermarsi.