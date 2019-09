“Buongiorno, sono una studentessa di seconda superiore. Vi scrivo perché io ed altri tre compagni di scuola abbiamo organizzato una manifestazione in seguito a diversi episodi sgradevoli avvenuti sui bus della Sab”. Comincia così la lettera che una studentessa del Liceo Lorenzo Federici di Trescore Balneario ha inviato alla redazione di Bergamonews, seguita da tanti altri colleghi e coetanei.

“Ogni giorno – spiega – ci troviamo costretti a spostarci su mezzi sovraffollati, dove le persone a malapena respirano. Inoltre è capitato che i bus partissero e arrivassero a destinazione con portiere aperte a causa della troppa gente che non permette la chiusura delle porte. Sono state scritte lettere, raccolte firme, fatte chiamate, ma da anni la situazione non cambia. Anzi persiste e peggiora”.

di 5 Galleria fotografica Bus sovraffollati e disagi









Lo sciopero, fa sapere la studentessa, è previsto per venerdì 4 ottobre dalle 8 alle 13 davanti alla sede Sab – la società che gestisce il trasporto pubblico extra urbano in provincia di Bergamo – in centro città.