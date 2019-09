Auto fuori strada a Ponte San Pietro: ferito 25enne

Non dovrebbe essere in gravi condizioni il 25enne alla guida dell’auto che intorno alle 13 di sabato 28 settembre si è ribaltata ed è finita in un fosso a Ponte San Pietro.

La dinamica è ancora da chiarire. L’incidente si è verificato in via Leopardi, nei pressi dello svincolo che porta al centro commerciale Il Continente di Mapello.

Per soccorrere il giovane sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha trasportato il ferito al vicino Policlinico. Per il recupero del veicolo e per i rilievi di legge sono accorsi i Vigili del fuoco e la polizia locale.