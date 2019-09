A Pontida insultò Mattarella: deputato leghista indagato per vilipendio

Il deputato veronese della Lega Vito Comencini è indagato per vilipendio al Capo dello Stato. L’onorevole, durante il raduno a Pontida, aveva pronunciato frasi offensive nei confronti di Sergio Mattarella.

“Questo presidente della Repubblica – lo posso dire? – mi fa schifo”, aveva detto Vito Comencini durante l’Assemblea federale Lega dei Giovani a Pontida. Dal palco aveva poi aggiunto: “È un presidente che se ne frega del 34% degli italiani”. Le frasi del deputato avevano scatenato subito forti reazioni con il leader della Lega, Matteo Salvini, che aveva presto preso le distanze dalle parole pronunciate dall’onorevole.

Ora, il procuratore della Repubblica di Verona, Angela Barbaglio, ha inviato per competenza a Bergamo il fascicolo d’indagine.

Il fascicolo, come riporta il Corriere del Veneto, era stato aperto come atto dovuto dopo l’esposto presentato da Mao Valpiana, esponente del Movimento non violento di Verona. Gli atti dell’indagine sono quindi stati trasmessi alla Procura di piazza Dante, che deciderà come procedere.