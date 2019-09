Scurati e Vanzina sabato in piazza a Lovere coi loro libri

Sabato 28 settembre, alle 11 in Piazza Tredici Martiri a Lovere verrà presentato il libro M. Il figlio del secolo di Antonio Scurati, Premio Strega 2019, che si trova nella cittadina dell’alto Sebino anche in qualità di giurato del festival CortoLovere.

Nel pomeriggio dalle 16 sono in programma altri tre incontri: Rocco Moccagatta presenta Carlo & Enrico Vanzina. Artigiani del cinema popolare; Enrico Vanzina presenta Mio Fratello Carlo e Massimiliano Bruno parlerà del suo libro Non fate come me.

Gli incontri sono promossi nell’ambito del festival del cortometraggio, con la partnership di Banco Popolare e la collaborazione della Libreria Mondadori Lovere.