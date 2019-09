Sciopero per il clima, Cgil e Cisl in piazza: “Anche noi vogliamo fare la nostra parte”

C’erano anche le delegazioni di Cgil e Cisl in piazza a Bergamo venerdì 27 settembre, al fianco degli studenti impegnati nello sciopero mondiale per il clima.

La Flc-Cgil a livello nazionale e in provincia ha proclamato lo sciopero di tutto il personale del Comparto Istruzione e Ricerca, dell’area dirigenziale, dei docenti universitari e di tutto il personale della formazione professionale e delle scuole non statali con l’obiettivo di sostenere le iniziative territoriali dei giovani e permettere la partecipazione anche del personale della scuola alle manifestazioni.

“La Flc Cgil, già lo scorso marzo, aveva sostenuto le prime mobilitazioni degli studenti legate al Fridays for Future – ha commentato Elena Bernardini, segretario generale della Flc Cgil – Siamo profondamente convinti che il mondo della Conoscenza possa dare un apporto insostituibile per affrontare la crisi climatica ed ecologica: la ricerca, la formazione delle giovani generazioni sui temi ambientali, l’apprendimento di stili di vita rispettosi dei limiti imposti dalla natura, sono tutte direttrici da seguire, da un lato, per evitare il collasso del nostro ecosistema e dall’altro per spingere i governi a fare grandi investimenti finalizzati alla transizione ecologica, rispettosa dei principi di giustizia sociale, ambientale e climatica. Abbiamo fatto nostro l’interrogativo più volte espresso da Greta Thunberg e dalle nuove generazioni sul senso del sapere dinanzi alla sfida epocale della sostenibilità ambientale”.

“Una giornata importante anche a Bergamo, per l’altissima adesione alla grande e colorata manifestazione degli studenti per la salvaguardia dell’ambiente – ha aggiunto Gianni Peracchi, segretario generale della CGIL di Bergamo – La Cgil ha aderito a queste iniziative con entusiasmo e convinzione, sapendo che si può trovare un equilibrio tra sviluppo economico, infrastrutturale e sociale e sostenibilità ambientale. Negli accordi e nei protocolli d’intesa siglati con le istituzioni e con le parti datoriali quello della sostenibilità ambientale è un tema posto sempre con determinazione. Va detto che la sensibilità su questi temi da parte di tutti gli attori del nostro territorio è molto cresciuta. Così come è maturata la consapevolezza che la lotta al cambiamento climatico, la riduzione delle emissioni, la messa in sicurezza del territorio per arginare il rischio, ogni anno più frequente, di dissesto idrogeologico, sono interesse di tutti. Ed è un interesse economico oltre che etico. I giovani rivendicano a gran voce il diritto di avere un futuro. I giovani di Toolbox insistono, giustamente e da tempo, per dare più spazio a questa discussione e la Cgil ha deciso di farla diventare prioritaria nella propria agenda. Anche in casa nostra inizieremo con atti piccoli ma concreti come quello di ridurre radicalmente l’utilizzo della plastica”.

In questa settimana dedicata al clima, inoltre, la Flc Cgil nazionale ha raccolto nella sede del CNR di Roma ricercatori e scienziati (proprio i lavoratori tutelati da questa sigla sindacale) per “discutere della relazione stretta tra la funzione sociale della conoscenza e dell’istruzione e il destino del pianeta e dell’umanità”.

Hanno partecipato anche il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, e il Ministro Lorenzo Fioramonti.

Il sindacato ha ritenuto, inoltre, di dover raccogliere l’invito di rivolto da Fridays For Future poiché, conclude Elena Bernardini “la lotta per un pianeta vivibile e quella per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori sono intimamente connesse, così come lo è la lotta contro le diseguaglianze sociali, perché il fardello dei costi ambientali si scarica spesso sugli ultimi”.

In piazza anche una delegazione di Cisl Bergamo, che ha voluto testimoniare la propria vicinanza alle richieste degli studenti.

“La prospettiva dell’economia sostenibile è quella cui dobbiamo puntare con sempre maggiore attenzione – ha detto Francesco Corna, segretario generale del sindacato di via Carnovali – Il pianeta è di tutti e dobbiamo fare ogni sforzo possibile per consegnarlo alle generazioni future nelle migliori condizioni. I rappresentanti dei lavoratori vogliono fare la loro parte, spingendo perché il tessuto economico bergamasco si evolva velocemente, avendo sempre a cuore la salvaguardia dell’ambiente, privilegiando e investendo in innovazione e ricerca, stando al passo con le economie avanzate, creando buon lavoro e un ambiente salubre”.

“Gioia e soddisfazione nel vedere tanti giovani protagonisti di un risveglio delle nostre coscienze. Ci hanno dato una grande lezione – è il commento di Caterina Delasa, segretaria generale Fnp Cisl Bergamo – Mi sento quasi di chiedere scusa a miei figli e ai miei nipoti per non essere stata nel tempo così incisiva a difendere l’ambiente nel quale loro dovranno vivere. Vogliamo esserci per il futuro, cominciando a costruire un presente sostenibile”.