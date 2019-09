Piccole grandi azioni: ecco come ognuno può contribuire a non alterare il clima

Bisogna smettere di emettere CO2 e gli altri gas che alterano il clima del Pianeta. Per fare ciò i Governi stanno cercando di trovare delle soluzioni globali, ma anche i cittadini ogni giorno

possono dare il loro contributo.

Parliamo di azioni semplici alla portata di tutti.

Risparmiare energia

Le nostre case sprecano molta energia, possiamo ridurre i consumi con nuove tecnologie usando le lampadine a basso consumo (fluorescenti o a LED), i rubinetti con i rompigetto che permettono di sprecare meno acqua, elettrodomestici a basso consumo energetico di classe A+++, le finestre con doppi o tripli vetri, o installando pannelli solari sul proprio tetto e perfino mettendo un cappotto alla casa, uno strato isolante che permette di non far uscire il calore di inverno e non far entrare il caldo d’estate.

Usare i mezzi di trasporto meno inquinanti

È sicuramente meglio cercare di usare meno l’automobile, la moto e l’aereo, scegliendo di andare in treno, utilizzare i mezzi pubblici, la bicicletta o andare a piedi. E se proprio si deve prendere un aereo è possibile compensare le emissioni del proprio viaggio, magari sostenendo organizzazioni che piantano alberi.

Riciclare i rifiuti che produciamo

Produrre un oggetto richiede l’uso di molte materie prime e di tantissima energia, senza contare che i processi industriali necessari per produrlo generano gas serra. È quindi necessario non utilizzare prodotti “usa e getta” come le stoviglie di plastica e imparare a riciclare i rifiuti dai quali si possono produrre nuovi oggetti.

Cambiare le abitudini alimentari

La produzione di cibo è responsabile di oltre un quinto delle emissioni di gas serra. È importante comprare prodotti locali, mangiare frutta e verdura di stagione, ridurre il consumo di carne e non comprare l’acqua in bottiglie di plastica.

Passare alle fonti rinnovabili di energia

Le soluzioni per produrre energia pulita esistono, sono affidabili e sempre più competitive: pannelli solari fotovoltaici per la generazione elettrica, pannelli solari termici per la produzione di acqua calda, o le pompe di calore per la climatizzazione. Ma non per tutti è facile installare sul tetto di casa un pannello fotovoltaico perché richiede un investimento iniziale considerevole e una serie di autorizzazioni condominiali. Però una strada alternativa esiste ed è anche molto semplice, basta cambiare il proprio contratto di fornitura elettrica scegliendo quello a energia rinnovabili. Si cambia il contratto del cellulare, si può con altrettanta semplicità cambiare il contratto elettrico.