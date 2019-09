Nasconde droga in un campo: arrestato ragazzo di 19 anni

Nel pomeriggio di giovedì i militari della Stazione di Villa d’Almè a seguito di mirato servizio volto alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un ragazzo italiano incensurato di 19 anni appena diplomato.

In particolare i militari, a conclusione di una mirata attività d’indagine scaturita in seguito diverse segnalazioni di alcuni cittadini della zona che avevano notato un via-vai di ragazzi di pomeriggio e di sera nei pressi del garage dell’abitazione in cui il ragazzo vive con i propri genitori, hanno perquisito la casa, senza però trovare droga.

Messo alle strette però, il diciannovenne ha poi condotto spontaneamente i carabinieri in un bosco lì vicino dove teneva nascosti in una busta sigillata 115 grammi circa di marijuana che il giovane vendeva a circa 10 euro al grammo.

Al termine dell’operazione, il 19enne è stato arrestato ed è ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.