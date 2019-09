Mogi Caffè colora il mondo di verde con il progetto Treedom

“There is no Planet B”. “Save the planet”. “Sciopero per il clima”. “Non deve cambiare il clima ma devono cambiare le nostre abitudini”. Suonano famigliari? La Terra chiede il nostro aiuto e MOGI risponde. Ormai è chiaro a tutti quanto sia necessario agire e agire in fretta per preservare la natura, seguire stili di vita più sostenibili e pensarci come parte del pianeta, non come inquilini indisciplinati e non paganti.

Non si tratta di una missione impossibile ma alla portata di tutti: bastano piccoli gesti quotidiani che non stravolgono i nostri ritmi ma possono fare una grande differenza a livello mondiale. Suona bene, no? Così come siamo stati in grado di far ammalare la Terra, con le nostre forze possiamo aiutarla a guarire: missione da super eroi, vale la pena provarci! Come? Più semplice di quanto sembri: eliminiamo o riduciamo la plastica dalle nostre case; differenziamo e ricicliamo; spostiamoci in modo sostenibile, con la bicicletta ne guadagna l’ambiente ma anche la nostra forma fisica; consumiamo in modo più consapevole – avete mai fatto caso a quanti oggetti/vestiti/accessori inutili popolino le nostre case? Un trasloco è un ottimo modo per rendersene conto, eliminare, smaltire e ricominciare con il piede (e il consumo) giusto, ma anche senza cambiare casa si possono cambiare abitudini. E poi ci sono gli alberi.

Chiome verdi, polmoni della terra che assorbono anidride carbonica, emettono ossigeno e favoriscono la biodiversità. Quegli stessi alberi che troppo spesso sono tagliati, sradicati, bruciati o abbandonati e che invece sono lì (anche) per noi, per rallegrarci gli occhi e regalarci un pianeta vivibile. Proprio per ripopolare le foreste intorno al mondo sono nate associazioni e organizzazioni di uomini, donne e realtà che si impegnano a ricolorare le parti grigie del nostro pianeta.

Dalla sua fondazione, MOGI Caffè è un attore attivo in questa missione: rispettando le persone e le cose, rispetta il pianeta. Come? A partire dai chicchi di caffè, provenienti da alberi coltivati in piantagioni tracciate che conservano biodiversità e aroma; passando per la lavorazione del caffè, che si trasforma tra le mani di cooperative di agricoltori locali; fino alla progettazione di capsule sostenibili e riciclabili. E da oggi con l’adesione al progetto Treedom, una piattaforma web che permette di piantare un albero a distanza e seguirlo online. Una rete di persone, aziende e contadini che si uniscono per aiutare gli alberi a crescere in Italia, Africa, America Latina e Asia. Treedom è una B Corporation, ovvero un’impresa che combina benefici ambientali e sociali, un modello presente per un futuro migliore. Partecipando al progetto Treedom, MOGI Caffè compensa l’anidride carbonica prodotta dalla sua attività piantando alberi in Kenya. Per fare un albero… ci vuole MOGI!