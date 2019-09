La prima 1000 Miglia Green passa anche da Treviglio

La 1000 Miglia Green, la prima gara di regolarità in stile 1000 Miglia riservata a vetture ad alimentazione alternativa (elettriche, ibride e alimentazione a idrogeno), farà tappa anche a Treviglio.

L’evento andrà in scena da Brescia a Milano dal 27 al 29 settembre e sabato toccherà alla città della provincia di Bergamo: tra le 11.45 e le 13, attraverserà il centro storico arrivando da via Cavallotti e passando per via Roma, piazza Manara e via Fratelli Galliari. Ad accogliere le vetture, nei pressi del municipio, ci saranno l’associazione CinemAlfa e il Club Automoto storiche di Treviglio con animazione aperta a tutti.

Alla presentazione dell’iniziativa, avvenuta a Brescia nella mattinata di martedì 24 settembre, era presente anche il sindaco di Treviglio Juri Imeri che ha sottolineato: “È bello che una manifestazione, nata con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini al tema della mobilità sostenibile, passi dalla nostra città. Voglio ricordare che a Treviglio negli ultimi anni abbiamo potenziato le postazioni di ricariche per le auto elettriche in un’ottica di rispetto dell’ambiente”.

Saranno gli ultimi ritrovati dell’ingegneria automobilistica ma anche auto elettriche del passato, circa 40 equipaggi in tutto, ad animare la gara di regolarità di tre giorni sulle più belle strade lombarde. La prima edizione della 1000 Miglia Green prenderà il via il prossimo venerdì 27 settembre dal cuore di Brescia per arrivare domenica 29 all’autodromo di Lainate passando, sabato 28, per il centro di Milano.

Le auto in gara. La carovana di auto della 1000 Miglia Green farà rivivere insieme la storia e il futuro della mobilità elettrica e sostenibile. La Detroit Electric Model 95 del 1924 sarà la vettura più antica: venduta a chi desiderava un’auto affidabile con avvio immediato senza manovella, aveva già un’autonomia di carica tra da 96 e 145 km. Quasi 100 anni dopo affiancherà le modernissime Tesla, Porsche Panamera E 4 Hybrid, Mercedes EQC, Smart, Mini, Hyundai, Nissan, Polestar e non solo.

In gara anche la Zagato Milanina del 1989 e due modelli di maggiolino Volkswagen (1303 Kaefer) del ’72 e ’76. In gara anche un modello alimentato a idrogeno, la “Mirai” (“futuro” in giapponese) della Toyota, un esempio su strada di innovazione e ricerca.