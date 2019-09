Il Pizza Festival, Vava, mais spinato, grotte e… il week-end young in Bergamasca

Concerti, feste e spettacoli: in Bergamo e provincia sono tante le iniziative organizzate nel week-end per i giovani. Tra gli appuntamenti spiccano il “Pizza Festival Bergamo” al parco Goisis, lo show del Vava sabato a Ponte San Pietro per “Notti di fine estate”, il Galà dello Spinato a Gandino, l’apertura dlle grotte del Sogno a San Pellegrino e molto altro ancorae.

Ecco tutti gli eventi! E buon divertimento.

BERGAMO

VENERDI’ 27 SETTEMBRE

– A Bergamo arriva il “Pizza Festival”: week-end di gusto al parco Goisis

– Alla Carrara mostra dedicata a Giacomo Quarenghi

– Conca Fiorita in festa con santa Teresa di Lisieux

SABATO 28 SETTEMBRE

– Anche questo è Amore? Serata per comprendere le relazioni in tempi digitali

DOMENICA 29 SETTEMBRE

– Quater pas in Valverda

– Bergamo Racconta i 50 anni de il Manifesto

ALZANO LOMBARDO

– A Olera week-end fra arte, artigianato e gusto a km zero

BERZO SAN FERMO

– “I prodocc de Bérs”, rassegna culturale e degustazioni

BIANZANO

– Sagra del tartufo a Bianzano

BRANZI

– “Fiera di San Matteo” a Branzi

GANDINO

– Gusto e tradizione, a Gandino torna il “Galà dello Spinato”

LOVERE

– “Mercatino regionale piemontese” a Lovere

– I Legnanesi a Lovere con “70 voglia di ridere c’è”

– A CortoLovere omaggio alla commedia italiana, tra gli ospiti Barbara Bouchet

PONTE SAN PIETRO

– “Notti di fine estate”, musica e divertimento a Ponte San Pietro

SAN PELLEGRINO TERME

– Visite guidate alle grotte del Sogno

VIGOLO

– Palio delle contrade a Vigolo