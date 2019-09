Giovani agricoltori bergamaschi: finanziate 37 aziende per quasi un milione di euro

Risorse per i giovani agricoltori di Bergamo, con finanziamenti mirati per gli under 40 che vogliono avviare un’azienda agricola e subentrare nell’attività di famiglia. Trentasette aziende agricole bergamasche, con a capo giovani agricoltori, riceveranno complessivamente 980mila euro di incentivi: il finanziamento rientra nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori, promosso dalla Regione Lombardia.

Nei giorni scorsi, sul Bollettino Ufficiale della Regione, è stato pubblicato l’esito delle domande pervenute che vede, appunto, trentasette aziende bergamasche tra le vincitrici del bando, che complessivamente ha visto lo stanziamento di quasi 4 milioni di euro per 154 imprese.

Alla provincia di Bergamo con il maggior numero di aziende agricole, condotte da giovani, ammesse al finanziamento segue la provincia di Pavia, con 26 aziende agricole, per risorse complessive di 600mila euro. Per la provincia di Mantova 24 aziende agricole per 480mila euro; per la provincia di Sondrio riceveranno i finanziamenti regionali 22 aziende agricole per un ammontare di 660mila euro totali; per la provincia di Brescia 19 aziende agricole per 520mila euro di incentivi. Per la provincia di Como 9 aziende agricole per 250mila euro di contributi; per la provincia di Milano 4 aziende per 80mila euro; per la provincia di Varese 3 aziende agricole per un totale di 70mila euro; per la provincia di Lecco 3 aziende agricole per 80mila euro. Chiudono l’elenco delle province lombarde Monza e Brianza con 1 azienda agricola che riceverà 20.000 euro come pure la provincia di Lodi con 1 azienda agricola che riceverà contributi per 20.000 euro. Il contributo per ciascuna azienda non potrà superare i 30mila euro.

“Il ricambio generazionale -ha sottolineato Fabio Rolfi, assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi- è essenziale in agricoltura: servono nuove idee, nuove tecnologie, nuove energie per rendere il settore primario sempre più sostenibile e moderno. Grazie alla misura giovani, Regione Lombardia, dal 2014, ha già destinato 25 milioni di euro a 1.100 nuove aziende gestite da giovani agricoltori. Nella programmazione del prossimo Programma di sviluppo rurale punteremo molto sul tema dell’innovazione”.

Queste le aziende agricole bergamasche, condotte da giovani, ammesse al finanziamento: