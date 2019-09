Grande partecipazione per Fridays for future tra le vie del centro di Bergamo, dove venerdì 27 settembre si sono radunati in corteo moltissimi studenti. La missione, ispirata da Greta Thunberg, è quella di sempre: sensibilizzare sull’importanza del tema ambientale.

I ragazzi, provenienti da tutte le scuole cittadine, si sono riunti nel piazzale della stazione.

Il corteo è destinato a snodarsi lungo viale Papa Giovanni XXIII per finire davanti al Comune di Bergamo intorno a mezzogiorno.

Secondo gli organizzatori in piazza ci sono più di 3mila persone per Fridays for future.

Nelle mani centinaia di ragazzi impugnano cartelli e striscioni colorati, dal messaggio chiaro: salvare il pianeta cominciando da adesso.

Presenti anche alcune autorità: dall’assessore al verde pubblico del Comune di Bergamo Marzia Marchesi al consigliere regionale del M5s Dario Violi.

Giovanissimi studenti in strada anche a Treviglio, nella Bassa, come si vede dalle foto postate su Facebook dal consigliere comunale del Pd Laura Rossoni.