Crozza, Tale e quale show o Rosy Abate? La tv del 27 settembre

Per la prima serata in tv, venerdì 27 settembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la terza delle dieci puntate del varietà “Tale e quale show”. Il programma vede dodici protagonisti mettersi in gioco con le imitazioni di cantanti italiani e internazionali.

I dodici partecipanti preparano le loro esibizioni insieme con i “vocal coach” (i maestri di canto): Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Matteo Becucci. Emanuela Aureli si occupa invece dell’aspetto recitativo della messa in scena dei brani.

La giuria, come nelle scorse puntate, sarà composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Secondo le ultime anticipazioni a loro stasera si aggiungerà Max Giusti che, oltre a valutare le performances dei concorrenti, lancerà il suo nuovo film, dal titolo “Appena un minuto”, diretto da Francesco Mandelli.

Su Canale Nove alle 21.25 Maurizio Crozza torna “dal vivo” con “Fratelli di Crozza”. Prenderà il via la nuova stagione fra satira e imitazioni. Oltre ai personaggi storici ce ne saranno di nuovi, fra cui “The New Conte“, il volto del nuovo Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà la terza delle cinque puntate della fiction “Rosy Abate – La serie 2”, con Giulia Michelini, Mario Sgueglia, Paola Michelini, Paolo Pierobon, Vittorio Megazzù, Claudio Gioè e Davide Devenuto. Rosy precipitata nel più cupo sconforto quando suo figlio Leo le comunica di aver deciso di rimanere al fianco di Nina e di suo padre. Quello che Leo ignora è che Costello ha condannato a morte Rosy, colpevole di aver rivelato alla polizia i suoi traffici con i siciliani.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “S.W.A.T.”, con Shemar Moore. Andranno in onda tre episodi intitolati “Sotto accusa”, “Grilletto facile” e “Giustizia sommaria”. Nel primo, la squadra finisce sotto inchiesta dopo che un civile è stato ucciso durante un’azione il cui scopo era quello di catturare un pericoloso criminale. Nel secondo, Hondo si prende una pausa dal lavoro per seguire una faccenda personale. Nel terzo, Deacon viene insignito di un importante riconoscimento.

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 dove alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

La7 alle 21.15 trasmetterà una nuova puntata di “Propaganda live”, condotto da Diego Bianchi fra attualità e satira.

Su Tv8 alle 21.30 spazio all’ultima puntata delle audizioni di “X Factor”, che sono andate in onda ieri, giovedì 26 settembre su SkyUno. Il talent, condotto da Alessandro Cattelan, in giuria vede l’ingresso del trapper Sfera Ebbasta, la solista pop Malika Ayane e Samuel, frontman dei Subsonica, accanto a Mara Maionchi. Saranno ospiti speciali delle puntate delle Auditions Achille Lauro e il vincitore della scorsa edizione di X Factor Anastasio.

Dopo le selezioni arriveranno i Bootcamp (3 e 10 ottobre su SkyUno, il 4 e l’11 su Tv8) dal Mediolanum Forum di Assago. In quella occasione, con il consueto meccanismo delle 5 sedie da riempire per ogni categoria, il quartetto dovrà scegliere i 20 migliori talenti che prenderanno poi parte alle Home Visit, le quali avverranno, per la prima volta nella storia di X Factor, davanti a un pubblico e rappresenteranno l’ultimo scoglio da superare per ottenere un posto tra i 12 concorrenti di questa nuova edizione. I 12 finalisti accederanno ai Live e saranno divisi nelle consuete categorie: Under Donne, Under Uomini, Over 25 e Gruppi, ognuno seguito dal proprio mentore. Si partirà il 24 ottobre su SkyUno (il 25 su Tv8).

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Il principe abusivo”, di e con Alessandro Siani, e con Christian De Sica e Sarah Felberbaum; su Italia1 alle 21.20 “Guardiani della galassia”, con Chris Pratt; e su Rai4 alle 21.20 “L’ultimo re di Scozia”, con Forest Whitaker.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “La Bonne”, con Florence Guérin; su La5 alle 21.10 “The twilight saga: Breaking dawn – parte 1”, con Kristen Stewart; su Iris alle 21 “Furia cieca”, con Rutger Hauer; e su Italia2 alle 21.15 “La foresta dei misteri”, con Clea DuVall.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Arte, passione e potere”. Lo storico dell’arte Andrew Graham-Dixon esplora la storia della Royal Collection, una delle più grandi e importanti collezioni d’arte al mondo.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine, ange gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “L’apparenza inganna” e “Pronto soccorso”. Nel primo, Joséphine è incaricata di occuparsi di Sophie, una giovane donna che è stata assunta come animatrice al Marmara Club, un villaggio vacanze che si trova in Marocco e che è in disaccordo con il direttore. Nel secondo, Joséphine è impegnata ad aiutare Bertrand, che si prende troppe responsabilità sul lavoro. Inoltre lo aiuterà a capire che non è innamorato della sua ragazza, bensì di una sua ex compagna del college.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica del varietà “Ciao Darwin 8 – Terre desolate”; e su Real Time alle 21.10 il reality show “Bake off Italia: dolci in forno”.