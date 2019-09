Grave incidente nel pomeriggio di venerdì 27 settembre a Canonica d’Adda: un uomo di 50 anni è morto dopo aver perso il controllo della moto, una Kawasaki, ed essere finito contro un carro-attrezzi che sopraggiungeva in quel momento dalla direzione opposta.

Lo scontro sulla provinciale 184 che porta a Fara Gera d’Adda, all’altezza della chiesina di Sant’Anna, attorno alle 17: ancora al vaglio dei carabinieri di Fara l’esatta dinamica del sinistro ma da una prima ricostruzione pare che l’uomo abbia perso il controllo della sua due ruote e sia scivolato nella corsia opposta.

di 6 Galleria fotografica Incidente mortale a Canonica d'Adda









Per la violenza dell’impatto la moto è stata sbalzata sulla vicina pista ciclabile mentre per il 50enne non c’è stato nulla da fare nonostante i lunghi tentativi di rianimazione da parte del personale medico, giunto sul posto in pochi minuti.

Per consentire i rilievi del caso e le operazioni di soccorso, la provinciale è stata momentaneamente chiusa al traffico.