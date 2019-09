Prova maiuscola per Alessio Martinelli ai Campionati del Mondo in corso nello Yorkshire.

Il portacolori del Team Fratelli Giorgi, alla prima esperienza nella kermesse iridata, ha chiuso al secondo posto la gara juniores vinta dallo statunitense Quinn Simmons.

La competizione, caratterizzata dal maltempo e dalle cadute, si è accesa a 50 chilometri dall’arrivo quando cinque atleti sono fuoriusciti dal plotone principale guadagnando subito circa 20 secondi.

Nonostante la pioggia battente e il ritmo imposto alle loro dall’Italia, i battistrada hanno mantenuto intatto il proprio vantaggio sino a 33 chilometri dalla conclusione quando il giovane americano ha rotto gli indugi.

Inseguito nel finale da Martinelli, il futuro portacolori della Trek Segafredo ha tagliato il traguardo di Harrogate con 56 secondi sul valtellinese e 1’33 sul gruppo regolato dal connazionale Magnus Sheffield.

“Non ci posso credere, non mi sarei mai aspettato di chiudere al secondo posto – ha dichiarato il 18enne di Valdidentro ai microfoni di Rai Sport-. Quando sono arrivato a 25 secondi da Simmons ho avuto la sensazione di poterlo raggiungere, ma purtroppo non ci sono riuscito”.

In casa LVF buon quinto posto per il campione italiano Gianmarco Garofoli, mentre Andrea Piccolo si è messo a disposizione della squadra dopo esser rimasto coinvolto in una scivolata nelle prime fasi di gara.

Foto Rodella