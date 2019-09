BGreen: nel giorno dello sciopero per il clima Bgnews apre una finestra sull’ambiente

Bergamonews dà il via oggi, 27 settembre 2019, a uno spazio dedicato all’ambiente, a illustrare in modo chiaro a tutti i temi della sostenibilità e dei cambiamenti climatici, alle buone pratiche per la tutela del nostro pianeta, ma anche alle denunce di attività che invece vanno in tutt’altra direzione. È una decisione doverosa per un giornale consapevole del ruolo dell’informazione, che è quello di offrire gli strumenti per leggere, interpretare e poi magari incidere sulla realtà.

Così, ci proviamo, e nel giorno del terzo sciopero contro i cambiamenti climatici promosso dai giovani di Fridays For Future, nei giorni in cui la sedicenne Greta Thunberg viene sentita (non si sa quanto ascoltata) dai capi di Stato all’Onu, anche il nostro giornale, che in fondo è giovane coi suoi soli 11 anni di vita, sposa la causa e si impegna nella tutela della Terra.

Di argomenti da proporvi ne abbiamo a bizzeffe, perché fortunatamente la sensibilità, per buona parte proprio grazie a Greta e ai ragazzi, è aumentata a dismisura in quest’ultimo anno. Perciò non mancano esempi di scelte positive, amministrative oppure aziendali o associative, o perfino di singoli cittadini. Ma ancora resistono comportamenti (e non son pochi) che danneggiano inquinano, rischiano di distruggere (e siamo già a buon punto) lo spazio in cui viviamo.

Perciò partiamo con una mappa del consumo di suolo in provincia di Bergamo e con la protesta per la cava di Strozza. Ma anche con la food policy di Bergamo, tra le città più attive in tema di politica alimentare che rientra a pieno titolo nella salvaguardia dell’ambiente.

O ancora la Mille Miglia Green che passa da Treviglio, gli incentivi ai giovani agricoltori per sostenere lo sviluppo rurale, oltre naturalmente i fari puntati sulla manifestazione degli studenti che scioperano per il clima.

Non mancano le spiegazioni dei fenomeni naturali, i suggerimenti di vita quotidiana e non solo, comprensibili proprio da tutti, forniti dalla biologa marina e divulgatrice Cecilia Bergamasco.

L’attenzione di Bergamonews a questi temi, che verrà supportata da una serie di associazioni locali, sarà ben visibile sulla home page del giornale dove, a fianco della testata sul computer, campeggeranno le due manchette di BGreen (sullo smartphone invece ce ne sarà una sola in alto): cliccandole si potrà accedere alla nuova pagina.

Ma, siccome non vogliamo limitarci alle parole, abbiamo deciso di dare il buon esempio concreto cominciando ad abolire la plastica nei nostri pranzi in redazione, passando quindi a piatti, bicchieri, posate… riutilizzabili: basta usa e getta.

Buone pratiche… a cominciare da noi.