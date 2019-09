“Atalanta vinci per noi”: il Vava canta con i tifosi il nuovo inno dei nerazzurri

È firmato dal Vava, all’anagrafe Daniele Vavassori, il nuovo inno dell’Atalanta che da lunedì 30 settembre verrà lanciato sui social. Il titolo è chiaro e diretto: “Atalanta vinci per noi”.

“Negli anni mi è stato chiesto molte volte di scrivere un inno dedicato all’Atalanta – spiega lo showman bergamasco -, ma io che non mastico sport e che non compongo abitualmente musica inedita, non ho mai trovato da solo lo slancio per intraprendere un progetto di questo tipo. Alcune settimane fa James di ‘1901 studio’ mi ha contattato per sottopormi un pezzo che alcuni tifosi gli avevano chiesto di sviluppare, e dopo un paio di ascolti non riuscivo a smettere di canticchiarla e come me i miei figli”.

“Il brano è semplice – continua il Vava -, come un inno deve essere: di tutti e per tutti e allo stesso tempo è molto ben prodotto sotto il profilo tecnico-musicale. Ho capito che era l’occasione giusta per sdebitarmi dell’affetto che la nostra città mi regala da tempo. È un po’ come se avessi prestato la mia voce ai tifosi, che a onor del vero sono gli artefici e i protagonisti di questo progetto”.

“Prima di registrare le voci bisognava ultimare il testo partendo dal concetto che Paolo, componente della band ‘Cornoltis’ aveva a cuore circa il ‘fare i chilometri per la squadra’, quindi – spiega Vavassori – mi sono proposto di ultimarlo per la seconda strofa, soffermandomi sull’idea dei tifosi che chiudono la porta di casa per andare alla partita e si ritrovano allo stadio in mezzo a una nuova famiglia”.

Francesco James Dini, Daniele Vava Vavassori e Paolo Cornoltis

A fare da collante al progetto c’è la grande passione per l’Atalanta: “Abbiamo deciso di omaggiare la nostra amata squadra di calcio nella stagione, ad oggi, più importante della sua storia – spiega Paolo Cornoltis -. Nasce così ‘Atalanta vinci per noi’: una canzone scritta, suonata e cantata, con l’augurio che possa diventare un vero e proprio inno di buon auspicio, composto da tifosi per i tifosi”.

“L’idea è di Mario Andolfi, un tifoso atalantino che mi ha contattato chiedendomi di produrre una canzone festosa e uptempo, con il doppio intento di dar carica alla squadra durante l’ingresso in campo e di unire tutti i tifosi – commenta Francesco James Dini, di 1901.studio -. Serviva quindi il loro apporto diretto: tramite un casting sul sito atalantini.com abbiamo selezionato le voci che hanno poi cantato i ritornelli. Ho chiesto poi a Stefano Guidi di suonare la batteria, a Paolo il basso, a Marco Cardona le chitarre e al Vava di cantarlo”.

Lunedì 30 settembre l’inno verrà lanciato con il video, ideato e progettato da GF Studio: “L’idea di creare il video da regalare ai tifosi dell’Atalanta ed alla città di Bergamo è motivo d’orgoglio per la nostra società – racconta Fabio Gregis di GF Studio -. Siamo bergamaschi ed ovviamente tutti atalantini, non credo serva aggiungere altro”.

“Atalanta vinci per noi” è stato registrato e mixato da 1901.Studio di Bergamo e prodotto da FJDMusic. Mixato da Francesco James Dini e Daniele Vavassori, in studio hanno lavorato anche Nicolò Mosconi, Davide Colombi e Giulio Sidoli.

Questi, infine, gli interpreti dell’inno: Vava77 (voce), Marco Cardona (chitarre), Paolo Cornoltis (basso), Stefano Guidi (batteria), Ricky Anelli (coro), Giulia Pugliese (coro), Federica Natali (coro), Roberto Pulcini (coro), Damiano Dentella (coro), Elena Rivatti (coro), Marco Finassi (coro), Nicolas Beltran aka Diverso (coro), Alessandro Locatelli (coro), Eugenio Sangaletti (coro), Luigi Benaglia (coro), Pietro Villa (coro), Giacomo Ghisi (coro), Alice Segnaper (coro), Luca Benassi (coro), Alessandro Labaa (coro), Sebastiano Minelli (coro), Fabio Bani (coro), Luca Citterio (coro), Flavio Gabrieli (coro), Daniele Gaffuri (coro), Samuele Cometti (coro), Redi Lamçja (coro), Pietro Micheletti (coro), Matteo Testa (coro), Devid Bettinelli (coro), Dario Natali (coro), Giada De Pasquale (coro).