Anche a Reggio Emilia senza Muriel, Gasp: “Dimentichiamo Roma, sarà durissima”

Muriel non c’è nemmeno contro il Sassuolo, per il resto Gian Piero Gasperini prepara la solita alternanza a cui ci ha abituato con le tre partite in sette giorni. Qualcosa si cambia, inevitabile, anche se il tecnico non scopre le carte.

“Siamo all’ennesima trasferta – ha spiegato il Gasp nella conferenza stampa della viglia -, speriamo di continuare come abbiano fatto fino adesso. Con partite ravvicinate e il campionato pressante dobbiamo recuperare energie: a Roma abbiamo ottenuto un risultato importante e la classifica è molto buona. Col Sassuolo speriamo di fare ancora una partita molto buona”.

È stata la sua partita migliore con la Roma? “Io spero sempre che sia la prossima… Comunque è stata una gara molto positiva e una buona partita, però dobbiamo voltare pagina come si è fatto dopo altre gare e calarci nella partita con il Sassuolo: c’è molto equilibrio in questo campionato, difficile infilare una serie di risultati e intanto penso a domani, ci resta ancora indigesta la partita di Zagabria”.

Che Sassuolo troverà e come lo affronterà? “Rientriamo nella normalità delle tre partite in una settimana, abbiamo già fatto cambi già e difficile fare la stessa formazione. Il Sassuolo è un’ottima squadra con Berardi capocannoniere, ha Defrel” .

Voi avete uno Zapata devastante… E Muriel? “Zapata è in condizione stratosferica, già l’anno scorso è stato determinante, ha alzato molto la qualità del gioco della squadra e fa anche assist. È tra i primissimi attaccanti in assoluto. Muriel aspettiamo, è il primo giorno senza febbre, non ci sarà…”.

Gasp non è sorpreso da Kjaer:” È nazionale danese, mi auguravo fosse pronto e avevo detto che prima o poi doveva entrare. Se la chiave è avere ora chi spacca la partita? Abbiamo Muriel e Malinovskyi in più e permettono anche ad altri di entrare a partita in corso poi l’anomalia era l’anno scorso, non quest’anno ed è determinate per poter ambire in alto”.

Ibanez e Barrow? “Possono entrare anche a partita in corso, compreso Arana: hanno bisogno di conferme e di alzare il livello delle loro prestazioni. Basta uno spezzone di partita”.

Il suo miglior inizio da quando è all’Atalanta? “L’unica spiegazione è che abbiamo un gruppo consolidato che si è subito ritrovato, più qualche inserimento e non abbiamo dovuto cambiare tanto” .

“Malinovskyi certo che è meglio del Gasp giocatore, è un gran bell’acquisto e Luca Percassi vi potrebbe raccontare con quale determinazione ha voluto questo giocatore. E poi ha un gran tiro….”.

Si parla dello Shakhtar ma Gasperini ribadisce: “Domani penso solo al Sassuolo, sarà una partita durissima come col Genoa. Qualche acciacco c’è stato, Gosens ha preso una botta come Toloi, Palomino viene da due partite tiratissime, gli altri più o meno ci sono”.

“Abbiamo già dimenticato la bella partita con la Roma – continua il Gasperini -, bisogna pensare al Sassuolo, l’anno scorso all’ultima giornata è stata molto dura e lo sarà altrettanto. A Reggio abbiamo vissuto serate esaltanti, sembrava di essere a casa nostra grazie anche alla disponibilità del Sassuolo, poi quando si gioca contro ritorna una giusta rivalità. Questa è un’altra partita e domani sarà un’altra sfida”.