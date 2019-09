Ad Almè, la presentazione delle squadre di calcio

Nelle scorse settimane al campo del centro sportivo di Almè si è svolta la presentazione di tutte le squadre della società gialloverde, capitanata dal presidente Crotti.

La manifestazione ha voluto essere un augurio a tutti i componenti, giocatori, tecnici, dirigenti, collaboratori e non, per una proficua stagione agonistica, ricca di soddisfazioni e, possibilmente, di successi.

Quel che più conta, come testimoniato dalle parole del massimo dirigente almese, è che “i ragazzi crescano in un ambiente educativamente sano e imparino le regole del rispetto dell’avversario e dei propri compagni, poi se arriverà anche il risultato meglio ancora”.





Dunque, in primis, finalità ludico sportiva con un occhio, da parte di tutti i responsabili, verso il comportamento e il rispetto.

Questi i parametri base della stagione che sta per iniziare ma, venendo alla festa, non si può certo dire che non sia stata bella ed emozionante: i colori giallo verdi a fare da capolino lungo tutto il campo sintetico, con festoni e nastri, un enorme striscione posizionato sul manto erboso con lo stemma dell’Almè e il numeroso pubblico accorso dotato di bandierine sempre con i colori sociali.

Tutto preparato meticolosamente con un primo tam tam mediatico tramite social e presentazione di volantini e articoli sui giornali sportivi specializzati, poi l’organizzazione con un programma ben preciso concentrato nelle circa due ore previste. A condurre con bravura la manifestazione Max Bertanza, coadiuvato in regia da Chicca, che ha coordinato le varie fasi della festa: inizialmente introducendo l’incantevole voce di Elena Indelicato, cantante dalle spiccate doti canore, poi la bellezza e l’eleganza delle “farfalle” della scuola “Orobica Ginnastica” ed infine passando al momento istituzionale con il saluto del Sindaco di Almè, Massimo Bandera, e del curato don Giorgio Carobbio.





La società gialloverde ha come sponsor la BCC Bergamo e Valli.

Il cuore della serata è arrivato dopo circa un’ora, con la sfilata di tutti i ragazzi, rigorosamente in divisa ufficiale, e tutti nominati ad uno ad uno. Piacevole novità di quest’anno la squadra femminile che parteciperà al campionato di Promozione.

Alla fine l’estrazione della lotteria, organizzata per l’occasione, con in palio alcuni gadget ufficiali della società e alcuni dell’Atalanta a fatto da chiusura a questa bella giornata dalle sfumature vivaci, che sicuramente sarà replicata l’anno prossimo.