A Romano la premiazione del photo-contest Avis che celebra i 50 dello sbarco sulla luna

Una giornata da “fotografare”: domenica 29 settembre si terrà la premiazione della terza edizione del photo-contest organizzato dall’Avis di Romano di Lombardia.

Il tema scelto per quest’anno è “il cielo e lo spazio” con libera interpretazione del cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla luna.

Dalle 10 al Palazzo dei Muratori saranno esposte pubblicamente le foto in concorso e a seguire si terrà la premiazione alle 16 nella Sala del Consiglio, dove sarà anche proiettato in esclusiva prima visione il filmato “il Mercatino dell’antiquariato di Romano”, che racconta l’evento che Avis Romano organizza ogni primo sabato del mese sotto i portici del centro storico: un bel modo anche per aprire le porte di uno dei luoghi più belli e suggestivi della nostra città.

I vincitori, cioè i primi tre classificati della categoria generale e del concorso riservato agli studenti, riceveranno premi da convertire in acquisti on-line con carte regalo Amazon.