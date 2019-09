Spunta già l’influenza, parola d’ordine: “Vaccinarsi”

Una bambina di sei anni è la prima persona colpita dall’influenza del 2019. Che, in anticipo sul periodo consueto, fa già capolino in questa terza decade di settembre. Il virus influenzale è stato certificato dai medici di parma e, secondo gli esperti, questo sta a indicare che è bene iniziare a pensare di vaccinarsi.

Le vaccinazioni antinfluenzali partono dalla metà di ottobre e quest’anno conviene non attendere come molti fanno. Spiega Matteo Bassetti, presidente di Sita, la Società italiana di terapia antinfettiva: “I virus in circolazione nella prossima stagione saranno quattro, due di tipo A (si chiamano A-H1N1 e A-H3N2), e due di tipo B: il B Colorado e il B Phuket”.

I vaccini disponibili, costruiti, secondo le indicazioni dell’Oms, in base a quello che succede nell’inverno dell’emisfero australe che anticipa il nostro, dovrebbero proteggere dalla loro aggressione. Gli esperti prevedono che le persone colpite dall’influenza, quella “vera” saranno almeno sei milioni nella prossima stagione. Più o meno come negli ultimi anni. Ma temono l’aggressività del virus A-H3N2 che colpisce soprattutto gli anziani. Questo virus lavora in sinergia con un batterio, lo pneumococco, che provoca complicazioni polmonari nei pazienti.

La parola d’ordine, dunque, è “vaccinarsi”. Il prima possibile. A tutte le età.