Sospeso l’aumento dell’Iva sulle patenti: la vittoria dei bergamaschi Pergreffi-Belotti

“Sono soddisfatta per la mozione accolta. Il documento che ho proposto al nuovo Governo, insieme al collega deputato Daniele Belotti, aveva l’obiettivo di evitare la retroattività dell’applicazione dell’Iva al 22% sulle lezioni di guida, teoriche e pratiche, delle autoscuole, secondo quanto imposto dalla Corte di giustizia europea”: lo afferma la senatrice leghista Simona Pergreffi.

La Corte, con una sentenza del 14 marzo scorso, infatti, aveva stabilito che le lezioni di teoria e pratica delle scuole guida non devono più essere soggette al regime di esenzione dall’IVA, perché non rientrano nel novero degli insegnamenti scolastici o universitari esenti dall’Imposta.

“Grazie a questa mozione – continua la senatrice Simona Pergreffi- noi della Lega siamo riusciti ad impegnare il Governo ad affrontare la questione in tempi brevi. Quello che vogliamo evitare è un prelievo coatto di denaro per scuole guida e neopatentati visto che le sentenze interpretative della Corte hanno un effetto retroattivo e il contribuente si sarebbe trovato obbligato a integrare i precedenti versamenti d’imposta. Ma soprattutto non abbiamo chinato la testa di fronte alle imposizioni dell’Europa”.

L’Agenzia delle Entrate aveva recepito la decisione ed emanato una risoluzione (la 79/E)in cui confermava che alle lezioni verrà applicata l’Iva al 22%, con un costo suppletivo di 200 euro.

“Ci sarebbero effetti devastanti – continua la parlamentare bergamasca della Lega – con rincari assurdi a cascata sulle scuole guida e sui neo patentati, visto che, in caso di retroattività, i costi di un eventuale versamento a posteriori dell’Iva, ricadrebbero non su chi ha preso la patente negli ultimi cinque anni, ma sulle scuole che a loro volta sarebbero state costrette ad aumentare i costi delle lezioni teoriche e pratiche”.