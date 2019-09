Sciopero per il clima, anche la Cisl Bergamo in piazza con gli studenti

“Saremo a fianco dei ragazzi, degli studenti e di tutti quelli che decideranno di manifestare per il clima. La Cisl di Bergamo ci sarà, convintamente”. Francesco Corna sintetizza così la condivisione sulla proposta di appoggio alla manifestazione che venerdì si svolge anche a Bergamo nella scia dei Fridays for Future. Il consiglio esecutivo dell’organizzazione di via Carnovali ha infatti accettato la proposta della segreteria, convinto che “salvaguardare l’ambiente, la natura, mettere al centro la vita umana ed il lavoro è quello che la Cisl chiede da tempo”.

La Cisl sarà pacificamente nelle piazze e sulle strade bergamasche “per rivendicare una svolta decisa di contrasto e di lotta ai cambiamenti climatici”, aggiunge Corna.

L’organizzazione sindacale invita tutti i propri aderenti a partecipare alle manifestazioni pacifiche degli studenti a partire dai propri dirigenti, nel rispetto dell’autonomia del movimento degli studenti, senza striscioni e bandiere di organizzazione. “Sosteniamo il movimento globale per il clima, consapevoli che per una crescita ecosostenibile bisogna porre fine alla povertà con strategie che riducano le disuguaglianze sociali ed economiche, affrontando i cambiamenti climatici e lavorando per preservare il nostro pianeta”