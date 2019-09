Rifila un pugno a un 19enne che abbraccia la sua ex fuori da un pub: denunciato

Ha ricevuto un pugno al volto da un ragazzo solo per aver abbracciato la sua ex fidanzata. È successo poco dopo la mezzanotte di martedì 24 settembre all’esterno del risto-pub Mexicali di via Carnovali a Bergamo.

Il giovane, 19 anni, si era recato lì con alcuni amici per trascorrere la serata. Ha subito notato una cliente carina, sua coetanea, seduta a un tavolo e le si è avvicinato. Prima si è presentato, poi le ha offerto da bere. Lei ha detto di essere single.

I due hanno continuato a parlare del più e del meno, e tra di loro si è instaurato un certo feeling. Fino a quando sono usciti dal locale per fumare una sigaretta. Lì il 19enne ha abbracciato la fanciulla, ma a questo punto è successo il patatrac: da un angolo è spuntato un altro ragazzo, di quattro anni più grande, che stava osservando la scena e piuttosto contrariato si è presentato come fidanzato della giovane.

Prima ha insultato il rivale in amore, poi è passato alle mani e gli ha rifilato un pugno in volto, procurandogli una lesione al labbro con una prognosi di dieci giorni. Sul posto è arrivata una Volante della polizia. L’aggressore si è scusato ma è stato comunque denunciato.

Un paio d’ore dopo, in un altro locale cittadino, il Velvet di via Camozzi, secondo intervento notturno della polizia per una nuova lite, questa volta tra donne.

Due clienti sono arrivate alle mani per futili motivi (non è escluso che avessero pure alzato un po’ troppo il gomito) e per dividerle sono dovuti intervenire alcuni dipendenti del pub: una di loro, 51enne, nella concitazione ha ricevuto una spinta ed è finita a terra, senza conseguenze gravi.