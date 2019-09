Ranitidina con “impurità cancerogena”: tutti i farmaci e i lotti ritirati

L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha disposto il ritiro dalle farmacie e dalla catena distributiva di tutti i lotti di medicinali contenenti il principio attivo ranitidina prodotto presso l’officina farmaceutica SARACA LABORATORIES LTD – India.

Il motivo è la presenza, in alcuni di questi lotti, di un’impurezza denominata N-nitrosodimetilammina (NDMA) appartenente alla classe delle nitrosammine, già rilevata nel 2018 in una classe di farmaci anti-ipertensivi (sartani).

In questi casi le autorità sanitarie operano secondo il principio di precauzione, che prevede di ridurre al minimo i rischi per il paziente, limitando l’esposizione alla sostanza potenzialmente dannosa.

A scopo precauzionale, l’AIFA ha anche disposto il divieto di utilizzo di tutti i lotti commercializzati in Italia di medicinali contenenti ranitidina prodotta da altre officine farmaceutiche diverse da SARACA LABORATORIES LTD, in attesa che vengano analizzati.

Provvedimenti analoghi sono stati assunti o sono in corso di adozione negli altri Paesi dell’Unione Europea e in diversi paesi extraeuropei. L’AIFA sta lavorando insieme all’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) e alle altre agenzie europee per valutare il grado di contaminazione nei prodotti coinvolti e adottare misure correttive.

La ranitidina (antagonista dei recettori H2 dell’istamina) è un inibitore della secrezione acida utilizzato nel trattamento dell’ulcera, del reflusso gastroesofageo, del bruciore di stomaco e di altre condizioni associate a ipersecrezione acida. È commercializzata in Italia sia come medicinale soggetto a prescrizione medica, sia come medicinale di automedicazione, in forma di compresse, sciroppi o soluzioni iniettabili per uso endovenoso.

Sono disponibili in commercio altri medicinali con le stesse indicazioni terapeutiche, pertanto i pazienti che assumono medicinali a base di ranitidina devono rivolgersi al proprio medico per discutere la possibilità di una terapia alternativa.

La NDMA è classificata come sostanza probabilmente cancerogena per l’uomo dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sulla base di studi condotti su animali. È presente in alcuni alimenti e nelle forniture di acqua, ma non ci si attende che possa causare danni quando ingerita in quantità molto basse.

Tutti i farmaci ritirati:

024447169

RANIDIL 75*10 cpr riv 75 mg

A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl

TUTTI. PROVV.AIFA 20/9/2019. LOTTI OGGETTO DI DIVIETO DI UTILIZZO: 162, 162A SCAD.30/11/19, 171 SCAD.30/1/20, 172 SCAD.31/10/20, 181 SCAD.30/9/2021, 9001A SCAD.31/3/2022

024447068

RANIDIL*1 flacone 200 ml 150 mg/10 ml sciroppo

A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl

TUTTI. PROVV.AIFA 20/9/2019. LOTTI OGGETTO DI RITIRO: 19F001 SCAD.30/6/2021, 18M001 SCAD.30/11/2020. LOTTI OGGETTO DI DIVIETO DI UTILIZZO: 201717K001 SCAD.30/9/2019, 201717L001 SCAD.30/10/2019, 201717N001 SCAD.31/12/2019, 201818A001 SCAD.31/1/2020, 201818A002 SCAD.31/1/2020, 201818C001 SCAD.31/3/2020, 201818D001 SCAD.30/4/2020, 18H001 SCAD.31/8/2020, 19A001 SCAD.31/1/2021, 19B001 SCAD.28/2/2021

024447094

RANIDIL*10 cpr eff 300 mg

A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl

TUTTI. PROVV.AIFA 20/9/2019. LOTTI OGGETTO DI DIVIETO DI UTILIZZO: 1601663901 SCAD.30/9/2019, 170005802 SCAD.31/12/2019 170014211 SCAD.31/5/2020

024447031

RANIDIL*10 fiale EV 50 mg 5 ml

A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl

TUTTI. PROVV.AIFA 20/9/2019. LOTTI OGGETTO DI DIVIETO DI UTILIZZO: 177018A SCAD.30/9/2019, 117019A, 177023A, 177020A, 177021A, 177022A, 177024A, 177025A, 177026A, 177027A, 177028A SCAD.30/11/2019, 188002A, 188001A SCAD.31/12/2019, 188003A, 188004A, 188005A SCAD.29/2/2020, 188006A, 188007A SCAD.31/3/2020, 188008A, 188009A, 188010A SCAD.30/4/2020, 8011A SCAD.31/5/2020, 8012A, 8013A, 8014A SCAD.30/6/2020, 8015A SCAD.30/9/2020, 8016A, 8017A SCAD.31/10/2020, 8018A SCAD.30/11/2020, 9001A, 9002A SCAD.31/12/2020, 9005A, 9003A, 9004A SCAD.31/1/2021, 9008A, 9006A, 9007A SCAD.28/2/2021, 9009A SCAD.31/3/2021, 9011A SCAD.30/4/2021, 9015A SCAD.31/5/2021

024447070

RANIDIL*20 cpr eff 150 mg

A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl

TUTTI. PROVV.AIFA 20/9/2019. LOTTI OGGETTO DI DIVIETO DI UTILIZZO: 1601844201 SCAD.30/11/2019, 170010388 SCAD.3/2020, 170016526 SCAD.30/9/2020, 180003796 SCAD.28/2/2021

024447029

RANIDIL*20 cpr riv 150 mg

A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl

TUTTI. PROVV.AIFA 20/9/2019. LOTTI OGGETTO DI DIVIETO DI UTILIZZO: 163, 163A, 164 SCAD.30/11/2019, 165 SCAD.31/12/2019, 171 SCAD.31/10/2020, 183 SCAD.28/2/2021, 187 SCAD.30/6/2021, 8011A SCAD.31/10/2021, 1815S SCAD.31/12/2021

024447056

RANIDIL*20 cpr riv 300 mg

A.MENARINI IND.FARM.RIUN.Srl

TUTTI. PROVV.AIFA 20/9/2019. LOTTI OGGETTO DI DIVIETO DI UTILIZZO: 163 SCAD.30/11/2019, 171 SCAD.31/5/2020, 172 SCAD.30/11/2020 183 SCAD.30/4/2021, 8008A SCAD.31/12/2021, 9005A SCAD.30/6/2022

035505015

RANITIDINA (ABC)*20 cpr riv 150 mg

ABC FARMACEUTICI SpA

TUTTI. PROVV.AIFA 20/9/2019. LOTTI OGGETTO DI DIVIETO DI UTILIZZO: A1605, A1606 SCAD.9/2019, A1703 SCAD.5/2020, A1704 SCAD.9/2020, A1801 SCAD.3/2021, A1805 SCAD.6/2021, A1809 SCAD.12/2021, A1901 SCAD.3/2022

035701010

RANITIDINA (ALMUS)*20 cpr riv 150 mg

ALMUS Srl

TUTTI. PROVV.AIFA 20/9/2019. LOTTI OGGETTO DI DIVIETO DI UTILIZZO: 70331, 70230 SCAD.30/11/2019, A1806, A1807, A1808 SCAD.31/10/2021, A1902, A1903 SCAD.31/3/2022

035701034

RANITIDINA (ALMUS)*20 cpr riv 300 mg

ALMUS Srl

TUTTI. PROVV.AIFA 20/9/2019. LOTTI OGGETTO DI DIVIETO DI UTILIZZO: 70332, 70333, 70334, 70335, 70229 SCAD.30/11/2029, A1901, A1902, A1903, A1904 SCAD.31/3/2022

035752082

RANITIDINA (ARISTO)*10 fiale 50 mg 5 ml

ARISTO PHARMA GMBH

TUTTI. PROVV.AIFA 20/9/2019. DIVIETO DI UTILIZZO LOTTO: 1902R SCAD.2/2021

035752017

RANITIDINA (ARISTO)*20 cpr riv 150 mg

ARISTO PHARMA GMBH

TUTTI. PROVV.AIFA 20/9/2019

035752056

RANITIDINA (ARISTO)*20 cpr riv 300 mg

ARISTO PHARMA GMBH

TUTTI. PROVV.AIFA 20/9/2019

045309022

RANITIDINA (AUROBINDO ITALIA)*20 cpr riv 150 mg

AUROBINDO PHARMA ITALIA Srl

TUTTI. PROVV.AIFA 20/9/2019. LOTTI OGGETTO DI RITIRO: NCSA18003-A SCAD.28/2/2020, NCSA18011-A SCAD.30/9/2020

045309073

RANITIDINA (AUROBINDO ITALIA)*20 cpr riv 300 mg

AUROBINDO PHARMA ITALIA Srl

TUTTI. PROVV.AIFA 20/9/2019. LOTTI OGGETTO DI RITIRO: NCSB18002-B, NCSB18003-A SC.28/2/2020, NCSB19006-B SC.31/1/2021

036605020

RANITIDINA (AUROBINDO)*20 cpr riv 150 mg

AUROBINDO PHARMA ITALIA Srl

TUTTI. PROVV.AIFA 20/9/2019. LOTTI OGGETTO DI DIVIETO DI UTILIZZO: 751900 SCAD.10/2020, 751901 SCAD.10/2020

038486027

ZANTAC*20 cpr riv 150 mg

BB FARMA Srl

TUTTI. PROVV.AIFA 20/9/2019. LOTTI OGGETTO DI DIVIETO DI UTILIZZO: E97V SCAD.31/1/2021, L38J SCAD.28/2/2021, H94J, KY8B, LH3S SCAD.30/6/2021, 9E8P SCAD.30/11/2021. ULTERIORI LOTTI COINVOLTI DL3C SCAD.28/2/2022, E243, E245, E246 SCAD.30/11/2019, E180 SCAD.30/10/2019, E162, E163, E160 SCAD.30/9/2019

034471045

RANITIDINA (DOC GENERICI)*10 cpr riv 75 mg

DOC GENERICI Srl

TUTTI. PROVV.AIFA 20/9/2019. LOTTI OGGETTO DI DIVIETO DI UTILIZZO: 161642 SCAD.31/12/2019, 170343, 170344, 170343A, 170343C, 170344C, 170344A, 170344E SCAD.31/3/2020, 19075 SCAD.30/4/2022, 191268 SCAD.31/7/2022

034471019

RANITIDINA (DOC GENERICI)*20 cpr riv 150 mg

DOC GENERICI Srl

TUTTI. PROVV.AIFA 20/9/2019. LOTTI OGGETTO DI DIVIETO DI UTILIZZO: 161174, 161177, 161179, 161179A, 161180 SCAD.30/9/2019, 161642 SCAD.31/12/2019, 170306, 170343, 170345 SCAD.31/3/2020, 170665, 170666, 170626 SCAD.31/5/2020, 171627 SCAD.30/9/2020, 171640 SCAD.30/11/2020, 172536 SCAD.31/12/2020, 180078 SCAD.28/2/2021, 180569 SCAD.31/3/2021, 180573 SCAD.31/5/2021, 180965, 181540 SCAD.31/7/2021, 181734 SCAD.31/8/2021, 181750 SCAD.30/9/2021, 181989 SCAD.30/11/2021, 190036 SCAD.31/1/2022, 190451 SCAD.28/2/2022, 190705, 190718, 191083 SCAD.30/4/2022, 191085 SCAD.31/5/2022, 191268, 191367 SCAD.31/7/2022

034471021

RANITIDINA (DOC GENERICI)*20 cpr riv 300 mg

DOC GENERICI Srl

TUTTI. PROVV.AIFA 20/9/2019. LOTTI OGGETTO DI DIVIETO DI UTILIZZO: 161173, 161175, 161176, 161178 SCAD.30/9/2019, 170305, 170344 , 170346 SCAD.31/3/2020, 170625, 170667, 170668 SCAD.31/5/2020, 171626 SCAD.30/9/2020, 171641 SCAD.30/11/2020, 180076, 180074 SCAD.28/2/2021, 180416 SCAD.31/3/2021, 180575 SCAD.31/5/2021, 181538, 180967 SCAD.31/7/2021, 181736 SCAD.31/8/2021, 181990 SCAD.30/11/2021, 190038 SCAD.31/1/2022, 190453 SCAD.28/2/2022, 190538, 190654, 190703 SCAD.30/4/2022, 191045 SCAD.31/5/2022, 191366 SCAD.31/7/2022

035387024

RANITIDINA (EG)*20 cpr riv 150 mg

EG SpA

TUTTI. PROVV. AIFA 20/9/2019. LOTTI OGGETTO DI DIVIETO DI UTILIZZO: 74130, 74131, 74129 SCAD.31/10/2020, 73228, 73227 SCAD.31/8/2020, 72724, 72725, 72726 SCAD.31/7/2020, 63806V SCAD.30/9/2019, 71421, 71420 SCAD.30/4/2020, 70517, 70516, 70515 SCAD.28/2/2020, 63807V SCAD.30/9/2019

035387149

RANITIDINA (EG)*20 cpr riv 300 mg

EG SpA

TUTTI. PROVV.AIFA 20/9/2019. LOTTI OGGETTO DI DIVIETO DI UTILIZZO: 90652 SCAD.28/2/2022, 90551, 90549 SCAD.31/1/2022, 83743, 83745 SCAD.30/9/2021, 75037, 75035 SCAD.31/12/2020, 74134, 74133 SCAD.31/10/2020, 73232 SCAD.31/8/2020, 71427, 71425 SCAD.30/4/2020, 70713, 70712 SCAD.28/2/2020, 64104V SCAD.31/10/2019

025241050

RANIBEN*20 cpr riv 150 mg

F.I.R.M.A. SpA

TUTTI. PROVV.AIFA 20/9/2019. LOTTI OGGETTO DI DIVIETO DI UTILIZZO: 169, 1610, 1611, 1612, 1610A SCAD.11/2019, 1613, 1614 SCAD.12/2019, 171, 172 SCAD.1/2020, 173 SCAD.5/2020, 174 SCAD.6/2020, 175, 176 SCAD.9/2020, 177, 178 SCAD.11/2020, 181, 182 SCAD.2/2021, 184 SCAD.3/2021, 185 SCAD.4/2021, 188, 189S, 8008B SCAD.7/2021, 1810S SCAD.9/2021, 1814S, 8013B, 1812S SCAD.10/2021, 9001A, 9002A SCAD.1/2022, 9004A SCAD.3/2022

FarmadatiItalia Srl

025241086

RANIBEN*20 cpr riv 300 mg

F.I.R.M.A. SpA

TUTTI. PROVV.AIFA 20/9/2019. LOTTI OGGETTO DI DIVIETO DI UTILIZZO: 165, 167, 167A SCAD.11/2019, 168, 169 SCAD.12/2019, 171, 172 SCAD.1/2020, 173 SCAD.2/2020, 174 SCAD.7/2020, 175 SCAD.9/2020, 8006A SCAD.10/2020, 176 SCAD.11/2020, 181 SCAD.3/2021, 182 SCAD.4/2021, 184 SCAD.6/2021, 185 SCAD.7/2021, 8007A SCAD.12/2021, 9001A, 9001B, 9002A SCAD.2/2022, 9004A SCAD.6/2022

036332029

GIPSY*20 cpr eff 150 mg

FARMAKOPEA SpA

TUTTI. PROVV.AIFA 20/9/2019

024448060

ZANTAC*1 flacone 200 ml 150 mg/10 ml sciroppo

GLAXOSMITHKLINE SpA

TUTTI. PROVV.AIFA 20/9/2019. LOTTI OGGETTO DI DIVIETO DI UTILIZZO: 17K001 SCAD.9/2019, 17L001 SCAD.10/2019, 18A001 SCAD.1/2020 18D001 SCAD.4/2020, 18F001 SCAD.6/2020, 18M001 SCAD.11/2020, 19B001 SCAD.2/2021, 19B002 SCAD.2/2021

024448033

ZANTAC*10 fiale EV 50 mg 5 ml

GLAXOSMITHKLINE SpA

TUTTI. PROVV.AIFA 20/9/2019. LOTTI OGGETTO DI RITIRO: 223A SCAD.1/2021, 223A-B SCAD.1/2021, 222W SCAD.12/20, 222Y SCAD.1/2021223B SCAD.3/2021. LOTTI OGGETTO DI DIVIETO DI UTILIZZO: 222R SCAD.9/2020, 222U SCAD.11/2020, 222U-A SCAD.11/2020, 222V SCAD.12/2020, 222M SCAD.7/2020, 222P SCAD.8/2020, 222R SCAD.9/2020, 222S SCAD.11/2020, 222T-A SCAD.11/2020, 222U SCAD.11/2020, 222V SCAD.12/2020, 222X SCAD.1/2021

024448072

ZANTAC*20 cpr eff 150 mg

GLAXOSMITHKLINE SpA

TUTTI. PROVV.AIFA 20/9/2019. LOTTO OGGETTO DI RITIRO: 190002703 SCAD.1/2022. LOTTI OGGETTO DI DIVIETO DI UTILIZZO: 1601844101 SCAD.11/2019, 170003050 SCAD.12/2019, 170004999 SCAD.2/2020, 170013547 SCAD.7/2020

024448021

ZANTAC*20 cpr riv 150 mg

GLAXOSMITHKLINE SpA

TUTTI. PROVV.AIFA 20/9/2019. LOTTI OGGETTO DI RITIRO: 2S7U SCAD.10/2020, 2X5S SCAD.11/2020, 5C9M SCAD.4/2021, GD5R SC.2/2021 W57M SCAD.5/2021, X33C SCAD.5/2021. LOTTI OGGETTO DI DIVIETO DI UTILIZZO: PX5B SCAD.10/2019, SR2A SCAD.10/2019, UC4P SCAD.10/2019, F66U SCAD.6/2020

024448058

ZANTAC*20 cpr riv 300 mg

GLAXOSMITHKLINE SpA

TUTTI. PROVV.AIFA 20/9/2019. LOTTI OGGETTO DI RITIRO: 325K SCAD.10/2020, 7T6R SCAD.12/2020, GX5C SCAD.1/2021, HG5M SCAD. 12/2021, LY3L SCAD.7/2021

025490018

RANIBLOC*20 cpr riv 150 mg

I.B.N. SAVIO Srl

TUTTI. PROVV.AIFA 20/9/2019. LOTTI OGGETTO DI DIVIETO DI UTILIZZO: 950796 SCAD.5/2022, 950253 SCAD.2/2022, 852140 SCAD.12/2021 851529 SCAD.9/2021, 850561 SCAD.3/2021, 850012 SCAD.1/2021, 751898 SCAD.10/2020, 751097 SCAD.6/2020, 750860 SCAD.5/2020, 750468 SCAD.3/2020, 750072 SCAD.1/2020, 651581 SCAD.10/2019

025490057

RANIBLOC*20 cpr riv 300 mg

I.B.N. SAVIO Srl

TUTTI. PROVV.AIFA 20/9/2019. LOTTI OGGETTO DI DIVIETO DI UTILIZZO: 950797 SCAD.5/2022, 950379 SCAD.3/2022, 851539 SCAD.9/2021 850605 SCAD.3/2021, 850026 SCAD.1/2021, 751098 SCAD.6/2020, 750861 SCAD.5/2020, 750469 SCAD.3/2020, 750071 SCAD.1/2020, 651582 SCAD.10/2019

035702012

RANITIDINA (ALTER)*20 cpr riv 150 mg

LABORATORI ALTER Srl

TUTTI. PROVV.AIFA 20/9/2019. LOTTI OGGETTO DI DIVIETO DI UTILIZZO: A1701, A1702 SCAD.1/4/2020, A1802, A1803 SCAD.2/5/2021 A1810, A1811, A1812 SCAD.10/12/2021

025084017

ULCEX*20 cpr riv 150 mg

LABORATORI GUIDOTTI SpA

TUTTI. PROVV.AIFA 20/9/2019. LOTTI OGGETTO DI DIVIETO DI UTILIZZO: 162 SCAD.11/2019, 186, 186A SCAD.6/2021

025084056

ULCEX*20 cpr riv 300 mg

LABORATORI GUIDOTTI SpA

TUTTI. PROVV.AIFA 20/9/2019. LOTTI OGGETTO DI DIVIETO DI UTILIZZO: 171, 171A SCAD.5/2020

RANITIDINA (MYLAN GENERICS)*20 cpr riv 150 mg

MYLAN SpA

TUTTI. PROVV.AIFA 20/9/2019. LOTTI OGGETTO DI RITIRO: KE10315A SCAD.9/2019, KE10116A SCAD.1/2020, KE10216 SCAD.2/2020KE10316 SCAD.5/2020, KE10416A SCAD.7/2020, KE10516A SCAD.8/2020, JY10516A SCAD.8/2020, KC10416A SCAD.9/2020, KE10616 SCAD.10/2020, KE10716A SCAD.11/2020, KE10117 SCAD.1/2021, KE10217A SCAD.5/2021, KE10317A SCAD.5/2021, KE10417A SCAD.8/2021,KE10517A SCAD.9/2021, KE10118 SCAD.12/2021, KE10218A SCAD.12/2021, KE10318 SCAD.5/2022, KE10418A SCAD.7/2022, KE10518A SCAD.7/2022, KE10618 SCAD.10/2022

035302330

RANITIDINA (MYLAN GENERICS)*20 cpr riv 300 mg

MYLAN SpA

TUTTI. PROVV.AIFA 20/9/2019. LOTTI OGGETTO DI RITIRO: KF10116A, KF10216, KF10316 SCAD.1/2020, KF10416 SCAD.5/2020 KF10516 SCAD.5/2020, KF10616A SCAD.5/2020, KF10716 SCAD.6/2020, KF10816 SCAD.7/2020, KF10916 SCAD.10/2020, KF11016 SCAD.10/2020, KF11116A SCAD.10/2020, KF11216 SCAD.11/2020, KF11316A SCAD.11/2020, KF11416A SCAD.11/2020, KF10117 SCAD.1/2021, KF10217A SCAD.1/2021, KF10317 SCAD.3/2021, KF10417A SCAD.3/2021, KF10517 SCAD.6/2021, KF10617 SCAD.6/2021, KF10717 SCAD.6/2021, KF10817 SCAD.9/2021, KF10917A SCAD.9/2021, KF10118A SCAD.12/2021, KF10218 SCAD.12/2021, KF10318 SCAD.1/2022, KF10418 SCAD.1/2022, KF10518 SCAD.1/2022, KF10618A SCAD.2/2022, KF10718 SCAD.3/2022, KF10818 SCAD.3/2022, KF10818A SCAD.3/2022, KF10918 SCAD.3/2022, KF11018A SCAD.7/2022, KF11118 SCAD.7/2022, KF11218 SCAD.7/2022, KF11318A SCAD.7/2022, KF11418A SCAD.9/2022, KF11518 SCAD.10/2022, KF11618 SCAD.10/2022, KF11818A SCAD.11/2022

035334022

RANITIDINA (PENSA PHARMA)*20 cpr riv 150 mg

PENSA PHARMA SpA

TUTTI. PROVV.AIFA 20/9/2019. LOTTI OGGETTO DI DIVIETO DI UTILIZZO: A170076 SCAD.1/2020, A170945 SCAD.6/2020, A171187 SCAD.8/2020 A171750 SCAD.12/2020, A180567 SCAD.4/2021, A181613 SCAD.8/2021, A182152, A182153 SCAD.10/2021, 191803 SCAD.6/2022

035334034

RANITIDINA (PENSA PHARMA)*20 cpr riv 300 mg

PENSA PHARMA SpA

TUTTI. PROVV.AIFA 20/9/2019. LOTTI OGGETTO DI DIVIETO DI UTILIZZO: A170075 SCAD.1/2020, A170945 SCAD.6/2020, A171187 SCAD.8/2020 A180111 SCAD.1/2021, A180655 SCAD.5/2021, A182152, A182153 SCAD.10/2021, 190472 SCAD.2/2022

038186021

RANITIDINA (RATIOPHARM)*20 cpr riv 150 mg

RATIOPHARM ITALIA Srl

TUTTI. PROVV.AIFA 20/9/2019. LOTTI OGGETTO DI RITIRO: T27292B, T27293A, T27293B SCAD.30/9/2019, U02854B, U02855B, U02855C U02855D SCAD. 31/1/2020, U08354C, U08355B SCAD.31/3/2020, U17029A, U17030B SCAD.31/5/2020, U21313A, U21314A, U21640D SCAD.30/6/2020, U30263A, U30264B, U30266B, U30266D, U30267A, U30267C, U30268A, SCAD.31/10/2020, V00868B, V00869A, V00869D SCAD.31/12/2020, V09549B, V09549C, V09572D SCAD.31/3/2020, V17378A SCAD.30/6/2021, T27292A SCAD.30/9/2019, U02855A, U02855H SCAD.31/1/2020, U08355A, U08355C, U08356B SCAD.31/3/2020, U17030A SCAD.31/5/2020, U21314B, U21639B SCAD.30/6/2020, U30268B SCAD.31/10/2020, V09550C, V09550E SCAD.31/3/2021

RANITIDINA (RATIOPHARM)*20 cpr riv 300 mg

RATIOPHARM ITALIA Srl

TUTTI. PROVV.AIFA 20/9/2019. LOTTI OGGETTO DI RITIRO: T27909A, T27909B, T30794D SCAD.31/10/2019, U03086B, U03086C U03087C SCAD.31/1/2020, U09527E, U09529A, U09529B, U09938A,U09938C SCAD.31/3/2020, U17675B, U17675D SCAD.30/6/2020, U25432B, U25432C SCAD.31/8/2020, U30482A, U30483B, U30484C, U30487B SCAD.31/10/2020, V00997B SCAD.31/12/2020, V11115A, V11831A SCAD.31/3/2021, V16965B, V16965C SCAD.30/6/2021, T27909C SCAD.31/10/2019, U03087A SCAD.31/1/2020, U09938B, U09940B SCAD.31/3/2020, U17675C SCAD.30/6/2020, U30483A, U30484B SCAD.31/10/2020, V00997A, V00997D SCAD.31/12/2020

038186045

RANITIDINA (RATIOPHARM)*30 cpr riv 150 mg

RATIOPHARM ITALIA Srl

TUTTI. PROVV.AIFA 20/9/2019. LOTTI OGGETTO DI RITIRO: V09552D, V09572A, V09572B SCAD.31/3/2021

038186134

RANITIDINA (RATIOPHARM)*30 cpr riv 300 mg

RATIOPHARM ITALIA Srl

TUTTI. PROVV.AIFA 20/9/2019. RITIRO DEL LOTTO: V12772B SCAD.31/3/2021

041519012

RANITIDINA (SALF)*5 fiale EV 50 mg 5 ml

SALF SpA

TUTTI. PROVV.AIFA 20/9/2019. LOTTI OGGETTO DI DIVIETO DI UTILIZZO: A7J077, A7J034, A7J037, A7J041, A7J044, A7J047, A7J050, A7J078, A7J057, A7J060, A7J063, A7J067 SCAD.31/10/2019, A7K055, A7K064, A7K066, A7K068 SCAD.30/11/2019, A7L001, A7L038, A7L040, A7L057, A7L044, A7L058, A7L047, A7L049 SCAD.31/12/2019, A7L049 SCAD.31/12/2019, A7K061 SCAD.30/11/2019, A7L059 SCAD.31/12/2019, A8A027, A8A029, A8A031, A8034, A8A038, A8A040 SCAD.31/1/2020, A8B044, A8B046, A8B050, A8B053, A8B055,A8B058 SCAD.29/2/2020, A8A025 SCAD.31/1/2020, A8C055, A8C057, A8C059 SCAD.31/3/2020, A8D035, A8D038, A8D041, A8D044, A8D047, A8D050, A8D052, A8D056, A8D059 SCAD. 30/4/2020, A8E040, A8E042, A8E044, A8E046, A8E051 SCAD.31/5/2020, A8F013, A8F048, A8F005, A8F053, A8F055, A8F058, A8F061, A8F007 SCAD.30/6/2020, A8G044,A8G048 SCAD.31/7/2020, A8F010 SCAD.30/6/2020, A8H001 SCAD.31/8/2020, A8F051 SCAD.30/6/2020, A8I017, A8I033, A8I037, A8IO40 SCAD.30/9/2020, A8J023, A8J026, A8J031, A8J036, A8J039, A8J041, A8J043, A8J044, A8J046, A8J048, A8J049 SCAD.31/10/2020, A8K041, A8K037, A8K055, A8K068 SCAD.30/11/2020, A8L047, A8L049, A8L045, A8L040, A8L043 SCAD.31/12/2020, A9B001, A9B008, A9B004 SCAD.28/2/2021, A9C019, A9C023, A9C028, A9C030, A9C033, A9C059, A9C038, A9C040, A9C043, A9C045, A9C057, A9C017 SCAD. 31/3/2021, A9D001, A9D049, A9D047, A9D054, A9D042, SCAD.30/4/2021, A9F045 SCAD.31/5/2021, A9G065 SCAD.31/7/2021, A9D051 SCAD.30/4/2021, A9G034 SCAD.31/7/2021, A9D014 SCAD.30/4/2021, A9E066, A9E070 SCAD.31/5/2021, A9F048 SCAD.30/6/2021, A9G049, A9G051, A9G054 SCAD.31/7/2021, A9I047 SCAD.30/9/2021

035331089

RANITIDINA (HEXAL)*10 fiale 50 mg 5 ml

SANDOZ SpA

TUTTI.PROVV.AIFA 20/9/2019. LOTTI OGGETTO DI DIVIETO DI UTILIZZO: HM2069, HL9700, HL9189, HL8463, HL9701, HS0418, HM4080 SCAD.30/9/2019, JF4310, HU6622 SCAD.29/2/2020, JL5635, JF4313, JN2960, JL5641, JF4314 SCAD.31/5/2020, JP9740, JP9736, JP9737, JP9743 SCAD.30/9/2020, JT9467 SCAD.31/10/2020

035331014

RANITIDINA (HEXAL)*20 cpr riv 150 mg

SANDOZ SpA

TUTTI. PROVV.AIFA 20/9/2019. LOTTI OGGETTO DI RITIRO: GX7752, GX4850 SCAD.30/9/2019, HG0951 SCAD.31/3/2020,HM0484 SCAD.30/6/2020, HR0178, HK8804 SCAD.31/8/2020, HT8998, HU1133 SCAD.31/12/2020, JL4338, JH9400, JC0480, JC0481 SCAD.31/5/2021, JH9399 SCAD.31/7/2021, JL4339 SCAD.31/8/2021, JN8061, JV2896, JV2898, JN8056 SCAD.31/10/2021

RANITIDINA (HEXAL)*20 cpr riv 300 mg

SANDOZ SpA

TUTTI. PROVV.AIFA 20/9/2019. LOTTI OGGETTO DI RITIRO: HC5915, HC5916 SCAD.30/11/2019, HH4433 SCAD.30/4/2020, HN8229, HN1674 SCAD.31/7/2020, HR7721, HS1512, HR9199 SCAD.31/10/2020, JC7003, JG4895 SCAD.30/4/2021, JK3807 SCAD.31/7/2021, JN9855 SCAD.31/10/2021, JU1740, JU1735 SCAD.31/1/2022

039279017

BUSCOPAN ANTIACIDO*10 cpr eff 75 mg

SANOFI SpA

TUTTI.PROVV.AIFA 20/9/2019. LOTTI OGGETTO DI DIVIETO DI UTILIZZO: 181379, 181381, 181382, 181380, 181383 SCAD.1/5/2021, 744552 SCAD.1/2/2020, 162521, 162522 SCAD.30/9/2019, 170939, 170938, 170936, 170935, 170937 SCAD.1/4/2020

035503010

RANITIDINA (TECNIGEN)*20 cpr riv 150 mg

TECNIGEN Srl

TUTTI. PROVV.AIFA 20/9/2019. LOTTI OGGETTO DI DIVIETO DI UTILIZZO: PA0060A SCAD.1/2022, OF0626A SCAD.5/2021

035503034

RANITIDINA (TECNIGEN)*20 cpr riv 300 mg

TECNIGEN Srl

TUTTI. PROVV.AIFA 20/9/2019. LOTTI OGGETTO DI DIVIETO DI UTILIZZO: PA0061A SCAD. 1/2022, OF0625A SCAD.5/2021

035335025

RANITIDINA (ZENTIVA)*20 cpr riv 150 mg

ZENTIVA ITALIA Srl

TUTTI. PROVV.AIFA 20/9/2019. LOTTI OGGETTO DI DIVIETO DI UTILIZZO: 852137 SCAD.30/11/2021, 950795 SCAD.30/4/2022, 850490 SCAD.28/2/2021, 751461 SCAD.31/8/2020, 750491 SCAD.31/3/2020, 651875 SCAD.30/11/2019

035335037

RANITIDINA (ZENTIVA)*20 cpr riv 300 mg

ZENTIVA ITALIA Srl

TUTTI. PROVV.AIFA 20/9/2019. LOTTI OGGETTO DI DIVIETO DI UTILIZZO: 852139, 852138 SCAD.30/11/2021, 751899

(foto Pietro Sparaco)