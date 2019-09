Prevenzione droga: controlli a tappeto in una scuola di Zogno

Giovedì 26 settembre, nell’ambito delle attività finalizzate a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, nonché di ogni forma di illiceità, i carabinieri della Compagnia di Zogno, supportati dalle unità cinofile di Orio a Serio, hanno svolto un servizio mirato nelle immediate vicinanze del plesso scolastico, delle fermate degli autobus, controllando numerosi studenti del locale istituto secondario di secondo grado.

Sin dalle prime ore della mattinata, i militari, in divisa e in borghese, in piena condivisione con le autorità scolastiche, hanno effettuato un mirato servizio di controllo, ispezionando il locale istituto scolastico secondario di secondo grado e sottoponendo al controllo circa 400 studenti. In particolare, i controlli sono stati effettuati nelle immediate vicinanze del plesso scolastico e al suo interno, con mirate verifiche lungo i corridoi, nei bagni e nelle aule scolastiche, nonché nei luoghi di abituale ritrovo dei giovani.

Le operazioni si sono svolte regolarmente, senza rinvenimenti di sostanze stupefacenti.

Le attività di controllo proseguiranno nei prossimi giorni, al fine di assicurare la massima sicurezza e legalità agli studenti.

Nel frattempo, nel pomeriggio di mercoledì i carabinieri della Stazione di Villa d’Almè, hanno denunciato un ragazzo di 17 anni di Paladina che, mentre si trovava in un parco pubblico con alcuni suoi coetanei, è stato trovato in possesso di circa 35 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish già divisa in dosi. Segnalati invece come assuntori gli altri 3 amici con cui si trovava, poiché trovati in possesso rispettivamente di 1,5 grammi, 1 grammo di hashish e 0,5 grammi di marijuana.