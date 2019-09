A sorpresa la giornata di mercoledì ci ha regalato sole e caldo: vediamo se durerà con il bollettino del Centro Meteo Lombardo messo a punto da Maurizio Sabatino.

ANALISI GENERALE

Il minimo pressorio generatosi sulle coste Groenlandesi si porterà a ridosso delle aree nord-occidentali Irlandesi. Questo nuovo impulso permetterà, sui settori settentrionali del paese, una risalita del geopotenziale e una conseguente attenuazione dell’instabilità. Dalla serata di venerdi, nuova flessione del geopotenziale favorirà sul Nord Italia, l’ingresso in quota di fredde correnti settentrionali.

Giovedì 26 settembre 2019

Tempo Previsto: Durante la notte e il primo mattino la nuvolosità compatta, presente su aree confinali della Val Chiavenna e Alpi Retiche, sarà responsabile di locali e sporadiche precipitazioni, in esaurimento durante le ore pomeridiane; nebbie e nuvolosità bassa presenti sui settori di media-bassa pianura, in rapido dissolvimento. Da metà giornata ampi spazi soleggiati ad iniziare dai settori occidentali della Lombardia, in estensione alle restanti aree.

Temperature: Valori minimi generalmente stazionari, in lieve diminuzione sui settori nord-occidentali, compresi tra 8/13 °C (fino a 15 °C nei grandi centri urbani). Valori massimi in lieve aumento, specie sul settore Est e compresi tra 19 e 26 °C.

Venerdì 27 settembre 2019

Tempo Previsto: Cieli sereni durante la notte ed al primo mattino su gran parte della regione; nebbie e foschie presenti lungo la dorsale del Po. Da metà giornata, graduale aumento della nuvolosità medio-bassa ad iniziare dai settori occidentali, che andrà a ricoprire l’intera regione. Fenomenologia generalmente assente, ad esclusione delle Prealpi Lombarde, Orobiche, Retiche ed estremo Oltrepo Pavese dove, a causa di una nuvolosità più compatta, potrebbero verificarsi deboli e sporadiche piogge.

Temperature: valori minimi in aumento sui settori centro occidentali, compresi tra 8/15 °C. Valori massimi in aumento, specie sui settori alpini/prealpini occidentali e Oltrepo, comprese tra 22 e 26 °C.

Sabato 28 settembre 2019

Tempo Previsto: Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso per tutta la giornata. Al primo mattino nuvolosità compatta sui settori settentrionali della regione e aree di confine con il Piemonte. Nuvolosità compatta che potrebbe dare luogo a deboli precipitazioni su Verbano, Valchiavenna e Alta Valtellina. Da metà giornata la nuvolosità compatta, si estenderà a tutta la regione con possibili piogge sparse.

Temperature: Valori minimi in generale aumento e compresi tra 9/16°C. Valori massimi stazionari.